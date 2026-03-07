Хофенхайм се справи с последния и продължава да мечтае за Шампионската лига

Хофенхайм записа първа победа в последните си три мача, но продължава да е в отлична позиция за класиране в Шампионската лига. Тимът на Кристиан Илцер спечели с 4:2 гостуването си на Хайденхайм и в момента е трети в подреждането. Хофе водеше с три гола в началото на второто полувреме, но домакините му създадоха известни проблеми след почивката.

След като спечели само една точка в последните два мача, Хофенхайм стартира силно двубоя и доминираше през първата част. Александер Прас откри резултата в 26-ата минута и удвои в самия край на първото полувреме. Първо той направи двойно с Аслани и с мощен удар се разписа, а след това бе изведен от Крамарич. Първоначално попадението не бе зачетено, но след разглеждане с ВАР голът бе потвърден.

Auch gegen die TSG verliert der 1. FC Heidenheim in der #Bundesliga, der Klassenverbleib gerät immer mehr außer Reichweite. Die Hoffenheimer hingegen nehmen Kurs Richtung Champions League. #FCHTSGhttps://t.co/Pq4k4HhiHY — Frankfurter Allgemeine gesamt (@FAZ_NET) March 7, 2026

Наставникът на Хайденхайм Франк Шмит направи двойна смяна на почивката, но резултатът бе трети гол във вратата на домакините. Аслани се разписа от добавка, след като Рамай бе отразил удар. С аванс от три гола гостите сякаш се отпуснаха. Лука Кербер върна някакви надежди на последния в класирането. Попадение на резервата Кристиан Конте можеше да направи края на мача драматичен, но голът бе отменен поради засада. Тим Лемперле отбеляза четвърти гол за гостите в 78-ата минута преди Кербер да се разпише за втори път в мача.

Снимки: Imago