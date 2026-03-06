Буфон ще се оттегли от националния отбор, ако Италия не се класира за Мондиал 2026

Легендата Джанлуиджи Буфон, който в момента е шеф в местната футболна федерация, отговарящ за националните отбори, настоя, че „адзурите“ се чувстват уверени преди полуфиналния плейоф срещу Северна Ирландия за класиране на предстоящото Световно първенство срещу Северна Ирландия. Той обаче потвърди, че ще се оттегли от поста, ако Италия пропусне участие на Мондиал 2026, пише football-italia.net. Двубоят Италия - Северна Ирландия ще се играе на 26 март в Бергамо. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу победителя от мача между Уелс и Босна и Херцеговина на 31 март.