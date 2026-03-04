Популярни
  Алекс "Rainwaker" Петров и Monte повалиха устремения PARIVISION и се класираха за втората фаза на ESL Pro League

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte повалиха устремения PARIVISION и се класираха за втората фаза на ESL Pro League

  • 4 март 2026 | 20:04
  • 163
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte повалиха устремения PARIVISION и се класираха за втората фаза на ESL Pro League

Monte на Алекс "Rainwaker" Петров продължава да жъне успехи в Counter-Strike турнира ESL Pro League, като се класира за втората фаза на шампионата след победа над PARIVISION с 2:1 (13-10, 15-19, 13-7).

Руският отбор на PARIVISION в момента се намира в страхотна форма, след като триумфира в BLAST Bounty и спечели сребро на PGL Клуж-Напока. Днес обаче украинската организация надделя.

Петров и компания спечелиха първата карта - Mirage, след убедително второ полувреме. Dust 2 обаче им изигра лоша шега и след продължения руснаците изравниха резултата.

На решаващия мап - Inferno, още в първото полувреме от Monte съумяха да покажат стабилна игра и впоследствие да затвърдят успеха си.

По този начин родният геймър и съотборниците му се класираха за втората фаза на шампионата. Въпреки загубата Владислав "xiELO" Лисов бе на върха с 59 елиминации, следван от двамата победители Bymas и afro с по 53. Rainwaker пък 47 фрага с 1.03 рейтинг.

Снимка: ESL

