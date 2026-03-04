Жребият за електронното първенство по футбол на България ще се изтегли този петък

Този петък ще бъде изтеглен жребият за груповата фаза на електронното първенство по футбол на България – eFirst League. Участие в турнира ще вземат 16-те отбора в efbet Лига, като за всеки от тях бе определен представител, чрез отворени квалификации. eFirst League е част от най-голямата лига за електронни спортове в България A1 Gaming League и е съвместна продукция с Български футболен съюз.

Титла за Лудогорец в EAFC 25

Всички мачове, както и жребият в петък от 11:00 часа, може да гледате в Twitch.tv канала на лигата.

Претендентите за трофея са разпределени в 4 урни, като сред тях личат имената на шампиона от 2024-та с Левски Георги "jorjewin" Георгиев, който отново ще играе с екипа на "сините", двукратният шампион Иван "DrNightWatch" Чуров, спечелил една от титлите си с любимия ЦСКА, бронзовият медалист от миналия сезон Иван "FUTVM_Ivan" Мавродиев, който е бивш юноша на тима. Чуров, който през 2025 стана шампион като треньор на "Лудогорец" и българската звезда Алихан "RBLZ_Alihanlion" Хаджи, сега ще облече екипа на Локомотив (Пловдив).



Димитър Досев, който миналата година завърши на четвърто място с Ботев (Враца), ще играе за Септември, а шампионът Лудогорец ще бъде защитаван от Иван Трайков. За ЦСКА ще играе Младен "GoalMachine" Георгиев.

Ето и пълното разпределение на състезателите:



Урна 1: Левски (Георги Георгиев), Ботев Пловдив (Иван Мавродиев), Локомотив Пловдив (Иван Чуров) Септември (Димитър Досев)

Урна 2: Арда (Венцислав Караусов), Спартак Варна (Илия Стоянов), Черно море (Димо Иванов), Локомотив София (Алекс Александров)

Урна 3: ЦСКА (Младен Георгиев), Ботев Враца (Християн Василев), Монтана (Алекс Тодоров), Добруджа (Владислав Петрунов)

Урна 4: Лудогорец (Иван Трайков), Берое (Филип Стойнев), Славия (Иван Димитров), ЦСКА 1948 (Венелин Димитров)

След впечатляващия предишен сезон, в който 16-годишният Алихан Хаджи спечели титлата за Лудогорец, eFirst League търси следващия шампион на България по електронен футбол. Наградният фонд за сезона е на стойност малко над 5 хиляди евро.



След жребия и разпределянето на отборите в четири групи, ще се проведат шест състезателни дни - всеки петък, в серия "всеки срещу всеки", започвайки от 13 март. Финалният LAN уикенд ще се проведе на 25–26 април.