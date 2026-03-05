Популярни
БФС сключи ново партньорство - ще има специално мобилно приложение

  • 5 март 2026 | 13:42
  • 78
  • 0
БФС сключи ново партньорство - ще има специално мобилно приложение

Българският футболен съюз сключи договор за партньорство с Fanzeal, водеща компания в световен мащаб в областта на мобилните приложения, създадени специално за футболни фенове. За това информираха от футболната ни централа.

Днес в базата в Бояна бе подписано споразумението за сътрудничество между двете страни. БФС беше представен съответно от президента Георги Иванов и зам.-изпълнителния директор по международните въпроси Ивета Банкова-Стоянова, а от Fanzeal участие в събитието взеха изпълнителният директор Самуел Арналд и Деян Велкович, Мениджър “Връзки с клубове и федерации”.

Така в следващите месеци компанията, която си партнира с УЕФА и редица федерации и клубове от цял свят, ще разработи специална мобилна апликация за българските фенове, включваща предимства като:

• Лоялна програма с награди

• Ексклузивно съдържание

• Билети за мачове

• Фен артикули

• Статистики и анализи в реално време

• Игри, анкети и куизове

“Партньорството ни с доказана компания в бранша като Fanzeal e ключова стъпка в стремежа ни да създадем една дигитална екосистема, която да подобри цялостното преживяване на българския футболен фен. Освен това тази мобилна апликация ще бъде страхотна възможност за нашите съществуващи и бъдещи бизнес партньори да предлагат своите продукти и услуги на привържениците”, заяви президентът на БФС Георги Иванов след подписване на споразумението.

“Футболът е безспорният спорт номер едно в България и затова сме изключително щастливи от нашето сътрудничество с БФС. Убедени сме, че ще създадем мобилно приложение, което ще се хареса на една голяма аудитория и ще отговори на очакванията й”, сподели от своя страна изпълнителният директор на Fanzeal Самуел Арналд.

Освен с УЕФА, компанията си партнира с редица футболни федерации, сред които са тези на Колумбия, Сърбия, Румъния и Северна Македония, както и с утвърдени клубове като Щутгарт, Болоня, Динамо Загреб и Партизан.

