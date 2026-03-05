Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  Реал Сосиедад ликува и в реванша с Атлетик Билбао и отива на финал за Купата на краля

Реал Сосиедад ликува и в реванша с Атлетик Билбао и отива на финал за Купата на краля

  5 март 2026
Реал Сосиедад ще спори с Атлетико Мадрид на финала в тазгодишното издание на Купата на краля. Тимът от Сан Себастиан елиминира на 1/2-финала големия си враг Атлетик Билбао, след като спечели и реванша между двата тима отново с 1:0. Първият мач на "Сан Мамес" завърши при същия резултат и така Реал Сосиедад продължава напред с общ резултат 2:0 от двата двубоя.

Макар гостите да се нуждаеха от задължителна победа днес, всъщност Реал Сосиедад бе отборът, който контролираше събитията на терена и създаде повече интересни положения в мача.

Карлос Солер стреля опасно от фаул в 13-тата минута, но ударът му бе спасен. В 63-тата пък Игор Субелдия отправи коварен изстрел с глава, но над вратата.

Ключовият момент в мача бе в 83-тата минута. Иниго Руис де Галарета задържа за фланелката Янхел Ерера в наказателното поле и след намесата на ВАР съдията прецени, че това е дузпа. Микел Оярсабал пък реализира от бялата точка за 1:0.

Така Реал Сосиедад се класира за 9-и път на финал за Купата на краля. Отборът има и 3 трофея във витрината си, последният такъв бе спечелен през 2020 година, когато на финала игра срещу Атлетик Билбао.

Снимки: Gettyimages

