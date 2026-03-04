Уест Хам измъкна безценни три точки от гостуването си на Фулъм и догони Нотингам Форест

Уест Хам постигна много важна победа в битката за оцеляване, след като надделя с 1:0 като гост на Фулъм. Крисенсио Съмървил се възползва от грешка на Лено и вкара единствения гол в 65-ата минута. С този успех "чуковете" се изравниха по точки с Нотингам Форест, който е точно над зоната на изпадащите.

Марко Силва направи четири промени в отбора, който победи Тотнъм в неделя. Антони Робинсън, Самуел Чуквуезе, Том Кеърни и Джош Кинг влязоха в игра за сметка на контузения Хари Уилсън, Емил Смит Роу, Райън Сесеньон и Оскар Боб.

Жан Тодибо и Калъм Уилсън замениха Константинос Мавропанос и Сунгуту Магаса в състава на гостите.

Първото полувреме бе открито, като и двата отбора имаха възможности. Най-чистата от тях обаче бе в добавеното време, когато Джош Кинг много добре се обърна в наказателното поле и нанесе удар към левия ъгъл, но Хермансен реагира блестящо и изби с крак. Иначе Фулъм контролираше играта преди почивката, но Уест Хам изглеждаше опасен на контраатака.

В началото на втората част главният рефер отсъди дузпа в полза на Фулъм, но след намесата на ВАР промени решението си и даде фаул в полза на Уест Хам.

В 65-ата минута гостите стигнаха до много важен гол. Лено излезе неразчетено напред, но не успя да играе добре с топката, която впоследствие стигна до Съмървил, който се възползва от това, че вратарят не е на позиция и стреля в ъгъла.

В 87-ата минута нова страхотна намеса на Хермансен запази преднината на Уест Хам, като този път стражът спаси много добър удар от воле на Кастан.

