  Футбол свят
  2. Футбол свят
Райо Валекано спечели важната битка срещу Овиедо и вече диша по-спокойно

  4 март 2026 | 22:26
Райо Валекано спечели с класическото 3:0 в домакинството си на Овиедо в мач от 23-ия кръг на Ла Лига. Хорхе де Фрутос (44’, 50’дузпа) се отличи с две попадения, а един гол добави Алваро Гарсия (67’). Двубоят бе пред отлагане поради лоши атмосферни условия, но в крайна сметка бе взето решение да се проведе по предварителния план. Теренът бе доста хлъзгав и двата тима имаха някои затруднения в тази важна в битката за оцеляване среща.

Срещата започна сравнително равностойно с някои положения пред двете врати, но с напредване на времето домакините започнаха да налагат своето преимущество. Така се стигна до самия край на първата част, когато Де Фрутос се възползва от лошо отбит удар на Андрей Рацу и откри резултата. Наставникът на гостите Гийермо Алмада опита да промени ситуацията и направи две промени на почивката, но това не даде желания резултат, тъй като само няколко минути след началото на втората част се стигна до дузпа в полза на Райо Валекано, отново реализирана от Де Фрутос. По този начин до голяма степен бе сложена точка на интригата в срещата. Окончателно срещата бе решена в 67-ата минута, когато Пате Сис откратна топката и я прокрадна към Алваро Гарсия, който при втория си опит успя да реализира трети гол.

Райо Валекано комфортно взе и трите точки от четвъртия си пореден мач без загуба, изкачвайки се на шест точки над зоната на изпадащите. Това е позиция, за която Овиедо можеше само да мечтае в този момент, тъй като две поредни загуби ги държат на девет точки зад 17-ия Елче и спасения от Ла Лига.

