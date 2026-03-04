Тунчев скочи на "г-н Михайлов": Трябва да мисли поне малко за тези неща, това е пребиване за футболистите

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след нулевото реми срещу Черно море във Варна. Бившият национал се оплака от програмата, която е изготвена от Българския футболен съюз за тази седмица.

"Битката, която предложихме ми се понрави. Черно море е агресивен вкъщи, противопоставихме им се. Февруари винаги ни е бил труден, доста добре се справихме. Колективът излезе на първо място, това е най-радващото. Има какво да се желае още, разбира се, но терените не предлагат възможност да се играе най-добрият футбол. Битката за момента е най-важното, което предлагаме. Не мисля, че се изненадахме с нещо, теренът също спомогна за това нещо, липсваше ни точният пас. Към края на мача започнахме да мислим една идея да не го загубим.

Труден мач ни чака, но първо трябва да мислим за възстановяването. Не е нормално това, което се случва - днес да играем във Варна, а в събота във Враца. Имаме шест часа път до Кърджали, ще се приберем в четвъртък рано сутринта и в петък тръгваме пет часа до Враца. Хората, които отговарят за тази програма, трябва да го вземат предвид това нещо. Г-н Михайлов трябва да мисли поне малко за тези неща. В смисъл - това е пребиване за самите футболисти. Единствено трябва да мислим как да ги възстановим по най-добрия начин", каза наставникът на Арда.

Снимки: Startphoto