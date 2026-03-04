Популярни
Байер (Леверкузен) си тръгна доволен от Хамбург

  • 4 март 2026 | 23:45
Байер (Леверкузен) спечелис 1:0 гостуването си на Хамбургер ШФ в отложен двубой от 17-ия кръг на Бундеслигата. Единственото попадение отбеляза Кристиан Кофане в 73-тата минута. По този начин "аспирините" събраха 43 точки и заемат 6-о място в класирането, а Хамбургер е 11-ти с 26 точки.

Като цяло, Леверкузен беше отборът, който създаде повече положения и заслужено стигна до победата. Съставът на Каспер Юлманд записа няколко разочароващи резултата в последните седмици, но днес прибави ценни точки към актива си и отново гледа смело към местата, даващи право на участие в Шампионската лига.

Гостите започнаха по-активно и в 8-ата минута младокът Монтръл Кълбрет засече на далечната греда центриране на Ибрахим Маза, но топката излезе в аут. Малко по-късно Мартен Терие беше още по-близо до гола, но уцели напречната греда.

Хамбургер рядко атакуваше до почивката. В 20-ата минута Фабио Виейра шутира от въздуха, но встрани от целта. В 29-ата домакините извършиха принудителна смяна, след като Бейкъри Джата се контузи, а на неговото място влезе Вилиам Микелбренсис. В самия край на полувремето Терие отправи изстрел с глава, но и той беше неточен.

В 54-тата минута Едмонд Тапсоба пропусна с глава от чиста позиция и Хамбругер отново оцеля. Малко по-късно вратарят на домакините Даниел Хойер Фернандеш попречи на Кофане да открие резултата. Камерунецът обаче постигна своето в 73-тата минута след пас на Маза и вкара четвъртия си гол през сезона.

Хамбургер ШФ опита да стигне поне до равенство и можеше да изравни дълбоко в добавеното време, но Янис Бласвих отрази по виртуозен начин удар на Лука Вушкович.

Снимки: Gettyimages

