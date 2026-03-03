Игор Тиаго и Брентфорд изостанаха от Европа след хикс срещу Борнемут

Отборите на Борнемут и Брентфорд направиха нулево равенство в среща от 29-ия кръг на английската Премиър лийг. Въпреки че не паднаха голове, феновете на “Виталити” така и не видяха попадение. Така “пчеличките” пропуснаха златен шанс да се озоват в зона “Европа” поне за 24 часа преди утрешното гостуване на Челси в Бирмингам срещу Астън Вила. Борнемут пък също можеше да внесе напрежение в битката за европейските клубни турнири, но към момента стои на пет точки от топ 6.

По същото време пък Евертън победи новака Бърнли и се доближи на само точк от Брентфорд.

Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго, който е един от топ стрелците на Брентфорд този сезон, отново бе титуляр и дори изигра цял мач, но този път разочарова и не успя да вкара гол или да направи асистенция. Този сезон бразилецът има 18 гола, 1 асистенция и цели 6 жълти картона в 28 мача от Премиър лийг.

Преди почивката домакините създадоха по-стойностните положения и определено имаха поводи да съжаляват, че не се оттеглиха с поне гол след 45 минути игра. Така десетина минути преди края на първата част Райън Кристи отигра в малкото наказателно поле с глава, но топката прелетя над напречната греда. Около 180 секунди по-късно същият футболист отново бе много близо до гола, а ударът му този път мина встрани от дясната греда. В добавеното време пък Маркъс Тавърниър принуди стража на гостите Куивин Келъхър да се намеси с блестящо хвърляне в долния ляв ъгъл на вратата си.

Само три минути след подновяването на играта домакините създадоха четвърта много сериозна опасност и този път Тавърниър преодоля Келъхър, но лявата греда се оказа последната преграда преди гола.

Гостите от своя страна така и не успяха да направят нещо стойностно от игрова ситуация, което ги принуди да търсят късмета си от статично положение. Те бяха много близо до това четвърт час преди края, когато защитникът Сеп ван ден Берг засече с глава центриране от пряк свободен удар, но Джордже Петрович бе достатъчно хладнокръвен под рамката на собствената си врата, за да спаси.

Още при ответната атака най-активният от “черешките” Тавърниър нацели отново гредата. Две минути по-късно пък неговият съотборник Еванилсон вкара гол, който бе отменен, а дори не последва преразглеждане чрез ВАР. В третата минута на добавеното време дойде и заключителната възможност за домакините, които направиха поредния си пропуск. Този път Тавърниър можеше да влезе в ролята на асистент, освобождавайки в наказателното поле резервата Ели Крупи, който стреля мощно, но неточно и окончателно уби надеждата на феновете на “Виталити” да видят редовно попадение.

Това бе осми пореден мач без загуба за тима на Борнемут. “Черешките” ще почиват през идния уикенд, тъй като вече нямат ангажименти в турнира за ФА Къп, който е наред през почивните дни тази седмица. Така момчетата на Андони Ираола ще играят отново чак на 14-и март (събота) от 17:00 часа българско време във визитата си на новака Бърнли.

Отборът на Брентфорд от своя страна няма да може да си поеме дъх и в началото на идната седмица ще гостува на столичния съперник Уест Хам на 9-и март (понеделник) от 21:30 часа в среща от ФА Къп.