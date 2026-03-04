Евертън продължава да се изкачва в класирането

Евертън постигна първа домакинска победа в Премиър лийг от почти три месеца и продължава да се изкачва в класирането. "Карамелите" надвиха с 2:0 намиращия се в зоната на изпадащите Бърнли и заемат 8-а позиция. Попаденията за тима на Дейвид Мойс отбелязаха Джеймс Тарковски (32') и Киърнън Дюсбъри-Хол (60').

Гостите не направиха нищо в офанзивен план до заключителните десетина минути, когато рискуваха и пратиха повече хора в предни позиции. Поражението остави Бърнли на предпоследното 19-о място в подреждането с актив от 19 точки.

Началото на двубоя беше равностойно, като Бърнли се заитаваше много организирано и не допускаше положения пред вратата си. В 32-рата минута обаче централният щзаитник на Евертън Джеймс Тарковски наказа бившия си клуб, засичайки с глава центриране на Джеймс Гарнър.

В края на полувремето ново добро центриране на Гарнър откри възможност пред Джарад Брантуейт да удвои аванса на "карамелите", но Мартин Дубравка направи важно спасяване.

В началото на втората част Евертън доминираше и заслужено стигна до второ попадение. Такова на Илиман Ндиайе беше отмемено заради засада, но сенегалецът се прояви с майсторско извеждащо подаване към Дюсбъри-Хол, а той технично реалира шестия си гол през кампанията.

Победата на домакините можеше да е и още по-убедителна, но в края шут на Идриса Гей срещна напречната греда.

Снимки: Gettyimages