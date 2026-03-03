Берое чака нападател от Аржентина

Берое очаква нов нападател от Аржентина, който е свободен агент. Той трябва да замени Алберто Салидо, който подписа с Лудогорец, и да засили мощта в атака, пише "Тема Спорт". Отделно, през есента заралии се разделиха и с головата си машина Леандро Годой, който подписа с ЦСКА.

"Зелено-белите" така и не успяха да вземат качествен заместник на Кошмара. Колумбиецът Йесид Валбуена през зимата дори бе пред раздяла с Берое, но остана и впоследствие заигра заедно с Емир Кухиня в атака. Вторият дойде тази зима от немския Магдебург.

От началото на пролетния дял Берое вкара само един гол - при загубата с 1:2 от Лудогорец. Той бе дело именно на Салидо, който сега е част от разградчани. Останалите три срещи на заралии бяха нулеви равенства - с Ботев (Пд), Арда и Ботев (Враца).