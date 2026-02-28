Иван Иванов: Доволен съм, но можем много повече

Старши треньорът на Етър Иван Иванов сподели мнението си след класическата победа над Миньор (Перник) с 3:0. Наставникът на "болярите" поздрави своите футболисти, но все пак отчете, че възможностите на отбора са много по-големи.

"Дали съм по-спокоен след победата? Аз винаги съм бил спокоен. Теренът беше в добро състояние, но този път беше бавен и през първото полувреме изпитвахме проблеми при разиграването. Момчетата не са още толкова зрели, че да разпознават определени ситуации, които през почивката коригирахме. Второто полувреме беше с една идея по-добро, но първият ни мач с Фратрия беше много по-силен.

Росата, скоростта на терена, поливните системи на нашия терен още не са размразени, това направи терена бавен. Доволен съм от футболистите, но можем още много повече!

Настроение винаги ще имаме, когато условията за игра са добри. В предишния мач в Габрово теренът съвсем не ни позволяваше да играем. Ние тренираме съвсем различни неща, нямаме спецификите да играем на тежък терен. Поздравих Янтра, те си заслужиха победата, но са късметлии, че не играхме на хубав терен и съм сигурен, че го осъзнават.

Важно е, че бихме Миньор, че вкарахме голове, но сме още далеч най-вече като скорост, а скоростта идва от терена. Предстои ни пауза в следващия кръг, имаме насрочена контрола за 7 март, за да си поддържаме игровия ритъм, а следващата седмица вече ще се готвим за мача с Локомотив (ГО)", каза Иванов.