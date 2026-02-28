Локо (ГО) представи италианец

Популярни
Веласкес разкрива подхода на Левски за предстоящия тежък цикъл от мачове - на живо от пресконференцията на испанския специалист
  • 28 фев 2026 | 10:37
  • 255
  • 0
Кевин Крис Д’Алмейда Куеви е роден на 21 октомври 2004 г. в Модена, Италия. Той е млад и перспективен италиано-тоголезки нападател с натрупан международен опит в няколко европейски първенства.

Футболистът се отличава със своята физическа мощ, отлична скорост, офанзивна гъвкавост и сериозен потенциал за развитие. Кариерата му започва в юношеските формации на Болоня и Реджана, след което продължава развитието си извън Италия, където трупа ценен международен опит с отборите на ФК Кицбюел, Ньоме Калю, НД Горица.

Млад, амбициозен и гладен за голове, Кевин Крис Д’Алмейда Куеви идва с ясната цел да направи разликата на терена.

„Наистина съм щастлив и горд да бъда част от ФК Локомотив. Готов съм и имам огромно желание да се боря за този клуб.“

