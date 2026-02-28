Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

  • 28 фев 2026 | 08:26
  • 309
  • 0
Анахайм навакса два гола пасив, за да победи Уинипег след продължение

Съставът на Анахайм Дъкс изоставаше с 1:3 малко след началото на третия период на двубоя си срещу Уинипег Джетс, но успя да навакса пасива си и в крайна сметка да запише победа с 5:4 след продължение в мач от редовния сезон на НХЛ.

Гостите от Уинипег поведоха само 84 секунди след началото на срещата с попадения на Алекс Айафало, след което Габриел Виларди удвои малко след старта на втората третина при игра с човек повече. Точно 41 секунди преди нейния край Джейкъб Труба върна едно попадение за домакините преди Елиас Саломонсон да възстанови преднината на Джетс 1:27 след втората почивка.

Последваха обаче три безответни попадения за домакините, дело на Лео Карлсон (при числено предимство), Павел Минтюков и Райън Поелинг, с които „патетата“ поведоха с 4:3 малко над три минути преди сирената. Кайл Конър обаче се разписа за Уинипег и изравни резултата 1:22 преди края на редовното време, което прати срещата в продължение.

В него Крис Крейдър донесе победата на Дъкс с попадение само 13 секунди преди да се стигне до изпълнението на наказателни удари. Крейдър и Джаксън ЛаКомб отнеха шайбата от Адам Лоури в собствената си зона, което позволи на Бекет Сенечек да пробие в зоната на Уинипег. До пробва изстрел, който беше отразен от Конър Халебюк, но шайбата се озова на стика на Крейдър, който не сгреши и така донесе победата на своя тим.

За Анахайм това е общо 32 успехи от началото на сезона и с 67 точки от 58 срещи Дъкс заемат второто място в Тихоокенаската дивизия с пасив от три пункта спрямо Вегас Голдън Найтс, който обаче и с мач повече. Уинипег пък има актив от 55 точки след 58 двубоя и заема шестата позиция в Централната дивизия с изоставане от цели 30 точки спрямо Колорадо Аваланш.

За Анахайм сезонът ще продължи в понеделник от 3:00 часа сутринта българско време с домакинство на дивизионния съперник Калгари Флеймс. За Уинипег пък предстои още едно гостуване в Калифорния, този път на Сан Хосе Шаркс, а срещата започва тази вечер в 23:00 часа българско време.

