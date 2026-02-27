Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Бивш български футболист се озова в английски затвор

Бивш български футболист се озова в английски затвор

  • 27 фев 2026 | 16:37
  • 8051
  • 2
Бивш български футболист се озова в английски затвор

Бившият български футболист Димитър Стилиянов бе осъден на две години и девет месеца лишаване от свобода за разпространение на наркотици в хотел "Премиър Ин" в Девън, съобщи devonlive.com. 

27-годишният Димитър Стилиянов е бил докладван на полицията от служители на хотела, които се осъмнили, че продава наркотици, стана ясно в съда. Когато претърсили стаята му, намерили над 100 пакета кокаин, за които Стилиянов първоначално заявил, че са за лична употреба. По-късно признал, че продавал наркотици, за да изплати дълг на банда.

На 22 ноември полицията е била извикана по сигнал за гост, който отказва да напусне хотела. Персоналът подозирал, че бившият футболист на Етър продава наркотици в коридора, а стаята му миришела на канабис. Полицията открила в стаята мелница, телефони и други принадлежности за употреба на наркотици. 107-те пакета кокаин, готови за продажба, са имали пазарна стойност 4280 лири. Намерени са и 1900 лири в брой.

Рейчъл Смит, адвокат на защитата, казва пред съда, че Стилиянов е имал много успешна професионална футболна кариера, докато не е получил здравословни проблеми. Започнал е да залага, за да плати за здравни грижи в България, преди да замине за Англия с надеждата да спечели пари. Има временна туристическа виза и се е забъркал с лоши хора.

Когато полицията го арестува, той седял пред лаптопа си и играел хазарт, а до него имало редове кокаин, готов за употреба.

Димитър Стилиянов е бивш футболист на Етър 1924. Той е сред отличените млади таланти от Асоциацията на българските футболисти и "Кока Кола”, награждавайки най-добрите играчи от турнирите в националната програма “Децата и футболът” за 2010 година.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

Босът на Ботев седна на бетона на "Огоста", за да вика за отбора

  • 27 фев 2026 | 15:18
  • 1450
  • 2
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15666
  • 28
Гьоко: Сами се бихме

Гьоко: Сами се бихме

  • 27 фев 2026 | 14:58
  • 1084
  • 3
Тунчев: Очаквах труден мач

Тунчев: Очаквах труден мач

  • 27 фев 2026 | 14:51
  • 474
  • 6
Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

Миньор без голмайстора си на "Ивайло", двама се завръщат за "чуковете"

  • 27 фев 2026 | 14:43
  • 517
  • 0
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31227
  • 51
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 ЦСКА 1948

Славия 0:0 ЦСКА 1948

  • 27 фев 2026 | 17:45
  • 3828
  • 4
Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

Монтана и Ботев приспаха всички фенове на футбола

  • 27 фев 2026 | 17:12
  • 15666
  • 28
Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

Нов мач, нов червен картон за Спартак (Варна), но този път "соколите" се пречупиха срещу десетима от Арда

  • 27 фев 2026 | 14:39
  • 31227
  • 51
Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

Вечното дерби Реал Мадрид - Ман Сити на осминафиналите в Шампионската лига

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 46376
  • 71
Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

Изцяло италиански сблъсък в осминафиналите на Лига Европа, Астън Вила ще пътува до Франция

  • 27 фев 2026 | 14:20
  • 20536
  • 3
Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

Две от жалбите срещу Асен Златев отпаднаха - ето кой единствен блокира родните щанги

  • 27 фев 2026 | 13:56
  • 13787
  • 11