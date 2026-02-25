Пет загуби за България на старта на турнира по борба в Тирана

Петима български борци стъпиха на тепиха в първия ден от рейтинговия турнир “Мохамед Мало” в Тирана. За съжаление, и петимата ни национали допуснаха поражения в първите си срещи.

В категория до 57 кг. Ивайло Тисов допусна поражение от медалиста от европейско първенство Роберти Дингашвили (Грузия) с технически туш при резултат 12:1. В по-високата категория до 61 килограма Ердал Галип загуби с 9:3 точки от Азатберди Аширгилиев (Таджикистан).

На осминафинал в категория до 65 кг. опитният Микяй Наим загуби срещу съперник от Азербайджан в оспорвана среща, която завърши с резултат 8:7 в полза на 24-годишния съперник на българина. При 70-килограмовите Калоян Атанасов се изправи срещу киргизстанеца Залкарбер Теабалдиев. Бронзовият медалист от Азиатско първенство до 20 години надделя с технически туш при резултат 14:3. Най-тежкият ни представител за деня, Петър Петков (74 кг.) загуби с 7:4 точки от туркменистанеца Ватан Анаоразов.