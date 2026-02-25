Популярни
Гаут Гаут на стотна от историята след рекорд на 100 метра

  • 25 фев 2026 | 15:56
  • 263
  • 0
Гаут Гаут на стотна от историята след рекорд на 100 метра

Австралийската спринтова сензация Гаут Гаут се размина на косъм с магическата бариера от 10 секунди в бягането на 100 метра по време на състезание в Куинсланд.

В събота следобед Гаут записа време от 10.00 секунди (при попътен вятър от +0.9 м/с) на турнира Dane Bird-Smith Shield Meet. С това постижение той подобри рекорда на Океания от 10.15 секунди (+1.5 м/с), поставен от Джейк Доран през 2018 г.

Резултатът му също така изравнява най-доброто легално време, постигано някога от австралиец на родна земя, което принадлежеше на Лаклан Кенеди от националния шампионат през миналия април.

"Това е наистина солидно първо бягане за сезона“, заяви мениджърът на Гаут Джеймс Темпълтън пред News Corp. "Гаут се справя добре в тренировките. Чувства се отлично през последните седмици. Нямаше напрежение за днешния старт, но той и треньорката му Ди Шепърд бяха уверени, че е готов да се представи силно.“

Бягането под 10 секунди е първото покриване на норматив за Гаут в подготовката му за Световното първенство по лека атлетика за юноши под 20 години.

Той е взел решение да даде приоритет на шампионата в Юджийн, Орегон, който ще се проведе през август, пред Игрите на Британската общност.

18-годишният атлет вече два пъти слиза под 10-секундната бариера с нелегален попътен вятър в рамките на един ден на състезание в Пърт миналия април. През август пък записа 9.94 секунди с ръчно измерване на училищно събитие, но нито едно от тези постижения не се зачита официално.

Само двама австралийци в историята са постигали легално време под 10 секунди – Патрик Джонсън с 9.93 през 2003 г. и Лаклан Кенеди с 9.98 през миналия юни.

Роан Браунинг има резултат от 9.96 с помощта на вятъра през 2021 г. и 10.01 на Олимпийските игри в Токио. Най-бързото време, постигано от мъж на австралийска земя, остава това на Морис Грийн – 9.87 секунди за златния медал на Олимпиадата в Сидни.

Снимки: Gettyimages

