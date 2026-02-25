Йордан Йовчев пред Sportal.bg: Говорих с Алберт - някои неща са необратими

Легендата на българската гимнастика Йордан Йовчев пожела здраве и дисциплина на родните спортисти, които се опитват да постигнат своите мечти.

Йовчев говори пред Sportal.bg преди началото на церемонията "Спортист на годината" 2025.

"Поздравяваме хората, които са се погрижили за организацията на това събитие", започна Йовчев пред Sportal.bg. "Редно е да бъде отразено и да се види, че в България все пак се случват неща.

Поговорих преди малко с Алберт. Някои от нещата са необратими, но все пак има възможност да продължи напред с високо вдигната глава. Никой не иска да прави грешки. Не говоря само за Алберт, а генерално — всеки иска да даде най-доброто от себе си, да достигне своя звезден миг.

На всички, които се подготвят и тепърва им предстоят своите Летни олимпийски игри, най-вече пожелавам да са здрави и да имат по-добро съзнание, да тренират всеки един ден, да надграждат, за да могат да бъдат, както казвам, по-добра версия на себе си.

Много са компонентите за постигане на успех. Аз имах страхотни педагози, треньори, с които съм работил. Те ми дадоха една много добра основа, на която мога да стъпя и да надграждам. Но най-вече е да имаш вяра в собствените си сили и да знаеш, че това, което си избрал, е твоето и ти наистина го искаш.

Не можеш да търсиш оправдания за собствените си неуспехи, така че анализираш нещата, продължаваш напред, изискваш повече от себе си и това трябва да се превърне в навик", завърши Йовчев пред Sportal.bg.