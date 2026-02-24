Популярни
Луис Енрике: Уверени сме, но и предпазливи, в ПСЖ всички са критикувани

  • 24 фев 2026 | 15:52
  • 349
  • 0

Наставникът на европейския клубен шампион Пари Сен Жермен Луис Енрике говори пред медиите преди утрешния реванш срещу Монако в плейофите от Шампионската лига. Парижани сътвориха обрат и след 0:2 спечелиха с 3:2 в първата среща.

„Уверени сме, но сме и предпазливи. Това е специален и труден мач. Трябва да знаем как да се справим с различните моменти от играта. Разбира се, можем да се подобрим в защита, но съм доволен и от това, което видях, и от начина, по който пресираме, както и от начина, по който се защитаваме като един отбор. Не мисля, че е лесно да се играе срещу ПСЖ.

Монако ще започне този мач с гол разлика и ще има някои много трудни моменти. Ще трябва да се справим добре с тях, но смятаме, че най-добрият начин да подходим към този мач е да го направим както обикновено. Kогато видите как започна първия мач, той трябваше да завърши катастрофално, но миналия сезон и отново тази година показахме, че сме способни да реагираме в трудни ситуации. Радвах се да видя как отборът ми се завръща и печели”, започна треньорът.

“Въпреки контузиите, продължихме да играем по същия начин. Имахме най-трудната група в Шампионската лига. Моите играчи показаха способността си да се справят въпреки тези препятствия. Устойчивостта е една от най-големите ни силни страни; готови сме да се борим срещу всеки противник.

Фабиан Руис и Усман Дембеле? Те няма да са тук утре. Не знам колко време ще им отнеме; ще зависи от състоянието на всеки играч. Не искаме да поемаме никакви рискове с никой играч. Не е голяма работа. Трябва да изчакаме. Критики към Баркола? В ПСЖ всички са критикувани, не само Брадли. Трябва да свикнете с това. Моите нападатели са отлични играчи с много индивидуалност; критиката е част от живота в един много голям клуб. Брадли показа своята индивидуалност, своя характер. Той е много бърз и все още може да подобри завършващите си удари. Но съм много доволен от всички нападатели, които имам в отбора си”, продължи той.

“Ние сме едва в началото на това пътуване. За да бъдем сравними с най-добрите отбори, все още трябва да спечелим много титли. Делото на Хакими? Това е в ръцете на съдебната система”, завърши Луис Енрике.

