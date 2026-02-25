Очакван носител на приза "Отбор на годината" за 2025-а

Волейболният национален отбор за мъже очаквано спечели наградата "Отбор номер 1 на годината" на церемонията "Спортист на годината", излъчвана на живо в Sportal.bg.

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Естествено, призът беше заслужен от "лъвовете" със страхотния им поход до сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков връчи наградата "Отбор номер 1 на годината" с думите: "Да дойдеш от Русе награда да ти дам" към Любомир Ганев. Част от националите бяха на самата церемония, с изключение на онези, които имат ангажименти с клубовете си.

"Искам да поканя всички на 9 септември на Европейското първенство, на което сме домакини. Дано ви зарадваме още веднъж, както го направихме през 2025-а. Дано пак напълним всички зали и изкараме българите по улиците", каза Ганев.

"Усещахме вашата подкрепа и това ни помагаше да побеждаваме. Заедно с отбора решихме екипите от Световното да бъдат обявени на търг и да съберем средства за благотворителна кауза", каза Дамян Колев.

"Едно невероятно признание, оценка на нашия огромен труд. Благодаря на всички. Дано в бъдеще да носим същите успехи и радости на всички", каза Алекс Грозданов във видео обръщение.

Атанас Петров: Изпратихме едно страхотно лято на българския волейбол и българския спорт

Световните шампионки за девойки също бяха понанени на сцената и бяха почетени за изключителния си успех през миналата година - те са първите световни шампионки от България в женско направление на отборен спорт в историята ни.