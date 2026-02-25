Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
Очакван носител на приза "Отбор на годината" за 2025-а

  • 25 фев 2026 | 19:51
  • 1127
  • 0

Волейболният национален отбор за мъже очаквано спечели наградата "Отбор номер 1 на годината" на церемонията "Спортист на годината", излъчвана на живо в Sportal.bg.

Естествено, призът беше заслужен от "лъвовете" със страхотния им поход до сребърните медали на Световното първенство във Филипините.

Легендата на българския футбол Христо Стоичков връчи наградата "Отбор номер 1 на годината" с думите: "Да дойдеш от Русе награда да ти дам" към Любомир Ганев. Част от националите бяха на самата церемония, с изключение на онези, които имат ангажименти с клубовете си.

"Искам да поканя всички на 9 септември на Европейското първенство, на което сме домакини. Дано ви зарадваме още веднъж, както го направихме през 2025-а. Дано пак напълним всички зали и изкараме българите по улиците", каза Ганев.

"Усещахме вашата подкрепа и това ни помагаше да побеждаваме. Заедно с отбора решихме екипите от Световното да бъдат обявени на търг и да съберем средства за благотворителна кауза", каза Дамян Колев.

"Едно невероятно признание, оценка на нашия огромен труд. Благодаря на всички. Дано в бъдеще да носим същите успехи и радости на всички", каза Алекс Грозданов във видео обръщение.

Световните шампионки за девойки също бяха понанени на сцената и бяха почетени за изключителния си успех през миналата година - те са първите световни шампионки от България в женско направление на отборен спорт в историята ни.

