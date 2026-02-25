Атанас Петров: Изпратихме едно страхотно лято на българския волейбол и българския спорт

Популярни
Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  • 25 фев 2026 | 17:56
  • 319
  • 0
Селекционерът, който изведе България до световната титла за девойки до 19 години, Атанас Петров пристигна не церемонията по “Спортист на година 2025” много позитивно настроен.

“Изпратихме едно страхотно лято на българския волейбол и българския спорт! Момичетата си повярваха, че могат да го направят това нещо. Талантът си го имат.

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg
Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Основна роля при нас влияе колективът. Талантливите се открояват. Талантът и дисциплината вървят ръка за ръка към успеха. Тези момичета имат базата да се развият. Важно е как ще го развият занапред”, коментира Атанас Петров.

