Марица с чиста победа срещу Миньор

Шампионът Марица (Пловдив) постигна 15-а поредна победа в женската "Demax+" лига. Момичетата на Ахметджан Ершимшек биха чисто като гости Миньор (Перник) с 3:0 (25:10, 25:18, 27:25) в отложен мач от 12-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Борис Гюдеров".

Така маричанки са еднолично начело във временното класиране с 15 победи от 15 мача и 45 точки. Миньор пък остава на 7-о място с 5 победи, 10 загуби и 16 точки.

В редовния 16-и кръг Марица е домакин на ЦСКА в дербито, което ще се играе в неделя (1 март) от 17,30 часа. В същото време перничанки приемат аутсайдера Варна ДКС в събота (28 февруари) от 14,00 часа.