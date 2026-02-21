Марица (Пловдив) постигна 14-ти пореден успех

Шампионът на България при жените Марица Пловдив записа 14-а поредна победа в Националната волейболна лига Демакс. Пловдивчанки надиграха категорично като гости състава на Дея Волей с 3:0 (25:18, 25:12, 25:11) в зала "Бойчо Брънзов" в среща от 15-ия кръг от първенството.

Състезателките, водени от треньора Ахметджан Ершимшек, имаха превъзходство на полето в хода на целия мач и след като спечелиха първия гейм с 25:18, във втория и в третия бяха повече от убедителни, за да ги затворят съответно с 25:12 и 25:11.

Шампионките продължават да водят в класирането на НВЛ с пълен актив от 42 точки след 14 мача.

В друга среща от кръга Марица 2022 се наложи с 3:0 (25:16, 25:18, 25:23) над домакина Варна ДКС и продължава да заема петата позиция в подреждането. Варненки са с 15 последователни поражения.

Миньор Перник победи с 3:1 (25:20, 26:24, 21:25, 25:15) като гост Славия, а в неделя е столичното дерби между ЦПВК и Левски София, което може да определи второто място в редовния сезон.

Двубои от 15-ия кръг в женския шампионат по волейбол на България:

Дея спорт - Марица Пловдив 0:3 (18:25, 12:25, 11:25)

Варна ДКС - Марица 2022 0:3 (16:25, 18:25, 23:25)

Славия - Миньор Перник 1:3 (20:25, 24:26, 25:21, 15:25)

от петък:

ЦСКА - Драгоман 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:22)

неделя:

ЦПВК - Левски София

временно класиране:

1. Марица 14 14 0 42:1 39 точки

2. Левски София 14 12 2 33:11 36

3. ЦПВК 14 11 3 35:14 32

4. ЦСКА 15 10 5 33:16 31

5. Марица 2022 15 8 7 28:25 24

6. Драгоман 15 7 8 24:30 20

7. Миньор 14 5 9 22:30 16

8. Славия 2017 15 4 11 17:38 10

9. Дея спорт 15 2 13 10:39 7

10. Варна ДКС 15 0 15 3:45 0