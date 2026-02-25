В София се проведе важен форум на ФИБА

Четвъртата годишна среща на Международната централа (ФИБА) със служителите на европейските баскетболни федерации, отговарящи за въпросите за закрилата (safeguarding) и интегритета (SPOC), сред които бе и българският представител Тодор Колев, се проведе в София, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Домакин на събитието бе българската столица, а форумът беше воден от експертите на ФИБА Радмила Търнър и Бенджамин Шиндлер. Лекции изнесоха и други представители на централата, както и външни специалисти в областта на спортния интегритет.

Официални гости на срещата бяха Камил Новак – изпълнителен директор на ФИБА Европа, както и президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков.

В рамките на двудневната програма участниците взеха участие в поредица от лекции и оживени дискусии, посветени на превенцията на уговарянето на мачове и повишаването на стандартите за закрила в баскетбола.

„Сериозните въпроси, свързани с уреждането на мачове и закрилата в баскетбола, са изключително важни за нас и за всички национални федерации. Гордеем се, че ФИБА Европа гласува доверие на Българската федерация по баскетбол, като ѝ възложи домакинството на годишната среща на европейските служители по интегритет, представляващи над 50 държави“, заяви Георги Глушков.