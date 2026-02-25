Аспарух Аспарухов и Шлепск без шансове срещу Заверче в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) записаха втора поредна и общо 15-а загуба в полската ПлюсЛига. Аспарухов и съотборниците му нямаха особени шансове и паднаха като домакини от лидера Алурон КМК Варта (Заверче) с 0:3 (23:25, 19:25, 17:25) в мач от 22-ия кръг на шампионата, игран късно снощи пред близо 1400 зрители.

Феноменално “българско” дерби в Полша за Аспарухов и Грозданов! Богданка се измъкна от 0:2 гейма

По този начин Шлепск остава на 10-о място във временното класиране със 7 победи, 15 загуби и 25 точки в актива си. В следващия 23-и кръг Аспарухов и компания са гости на ИнПост ХКС (Хелм). Срещата е в понеделник (2 март) от 18,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов игра цял мач за Шлепск и завърши с едва 4 точки (18% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - -2).

Единственият с двуцифров актив за домакините беше бразилският национал Енрике Онорато с 10 точки (50% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +7).

За тима на Заверче Бартош Кволек (2 блока, 50% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +8) и Аарън Ръсел (3 блока, 63% ефективност в атака и 15% позитивно посрещане - +12) реализираха по 15 точки за победата.

Снимки: plusliga.pl