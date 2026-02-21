Феноменално “българско” дерби в Полша за Аспарухов и Грозданов! Богданка се измъкна от 0:2 гейма

Феноменално “българско” дерби в Полша изиграха световните вицешампион с България Аспарух Аспарухов и Алекс Грозданов!

Водени от игралият изключително силно Аспарух Аспарухов Шлепск Малов Сувалки поведе с 2:0 гейма като гост, но шампиона Богданка ЛУК (Люблин), с изключителния Алекс Грозданов, постигна пълен обрат и победа с 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4) в мача от 22-ия кръг на полската Plus Liga, който се игра пред 4190 зрители в зала “Глобус”.

Капитанът на България Алекс Грозданов заби 17 точки (2 аса, 7 блока, 62% ефективност в атака - +15) и стана втори по резултатност за домакините.

Французинът Или Ено реализира 20 точки (62% ефективност в атака, 16% перфектно и 47% позитивно посрещане - +12) и бе избран за MVP.

Звездата Вилфредо Леон добави още 13 точки (1 ас, 1 блок, 41% ефективност в атака, 11% перфектно и 56% позитивно посрещане - +7).

Аспарух Аспарухов заби 20 точки (2 аса, 1 блок, 42% ефективност в атака, 10% перфектно и 48% позитивно посрещане - +7) и бе най-резултатен за Шлепск.

Бартош Филипяк добави още 16 точки.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ 3:2 (21:25, 27:29, 25:19, 25:17, 15:4)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 4, Кевин Сасак, Вилфредо Леон 13, Или Ено 20, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 17, Финиън МакКарти 12 - Талес Хос-либеро (Якуб Вахник 7, Матеуш Малиновски 8, Мачей Заяц 1)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

ШЛЕПСК: Карол Янкиевич, Бартош Филипяк 16, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 20, Антони Квасигрох 13, Ян Новаковски 10, Хоакин Галего 11 - Бартош Мариански-либеро (Якуб Ржача, Енрике Онорато, Якуб Кубацки-либеро, Камил Дрошински, Дамиан Вибжицки 2)

Старши треньор: ДОМИНИК КВАСИПКЕВИЧ.