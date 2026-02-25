Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски и Халкбанк взеха дербито с Фенербахче и излязоха начело в Турция

Матей Казийски и Халкбанк взеха дербито с Фенербахче и излязоха начело в Турция

  • 25 фев 2026 | 17:47
  • 421
  • 0
Матей Казийски и Халкбанк взеха дербито с Фенербахче и излязоха начело в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, излезе начело в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично у дома над гранда Фенербахче Медикана (Истанбул) с 3:0 (25:23, 27:25, 25:20) в дербито на 21-ия кръг на първенството, играно този следобед пред около 1500 зрители.

Матей Казийски поведе Халкбанк към успех в Турция
Матей Казийски поведе Халкбанк към успех в Турция

Така Халкбанк излезе начелоо във временното класиране с актив от 18 победи, 3 загуби и 52 точки, но с два мача повече от вторият Зираатбанк. В следващия 22-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Гебзе Беледийе. Срещата е в неделя (1 март) от 13,00 часа българско време.

Матей Казийски игра стабилно цял мач за Халкбанк и реализира 11 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +9) за успеха.

Цветан Соколов пък получи почивка и изобщо не бе в групата за мача.

Най-полезни за домакините станаха Йоанди Леал (1 ас, 64% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +9) и Марек Шотола (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +10) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Фенербахче Адис Лагумджия реализира 16 точки (3 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака - +10), а звездата Ървин Нгапет се отчете с 11 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6902
  • 6
Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с нова ценна победа в Полша

  • 24 фев 2026 | 21:52
  • 1742
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Монтана

Нефтохимик се справи чисто с Монтана

  • 24 фев 2026 | 20:50
  • 1102
  • 0
Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

Алекс Грозданов в Идеалния отбор на кръга в Полша

  • 24 фев 2026 | 19:50
  • 1000
  • 0
ЦСКА без затруднения срещу Черно море

ЦСКА без затруднения срещу Черно море

  • 24 фев 2026 | 19:39
  • 1814
  • 0
Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 8697
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7262
  • 18
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 282
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 2159
  • 1
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6902
  • 6
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 25965
  • 30
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 34812
  • 60