Матей Казийски и Халкбанк взеха дербито с Фенербахче и излязоха начело в Турция

Отборът на Халкбанк (Анкара), в който играят бившите национали Матей Казийски и Цветан Соколов, излезе начело в турската Ефелер лига. Воденият от Радостин Стойчев тим се наложи категорично у дома над гранда Фенербахче Медикана (Истанбул) с 3:0 (25:23, 27:25, 25:20) в дербито на 21-ия кръг на първенството, играно този следобед пред около 1500 зрители.

Така Халкбанк излезе начелоо във временното класиране с актив от 18 победи, 3 загуби и 52 точки, но с два мача повече от вторият Зираатбанк. В следващия 22-и кръг играчите на Радо Стойчев ще гостуват на Гебзе Беледийе. Срещата е в неделя (1 март) от 13,00 часа българско време.

Матей Казийски игра стабилно цял мач за Халкбанк и реализира 11 точки (1 блок, 1 ас, 53% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +9) за успеха.

Цветан Соколов пък получи почивка и изобщо не бе в групата за мача.

Най-полезни за домакините станаха Йоанди Леал (1 ас, 64% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане - +9) и Марек Шотола (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +10) с 15 и 14 точки за победата.

За тима на Фенербахче Адис Лагумджия реализира 16 точки (3 блока, 1 ас и 44% ефективност в атака - +10), а звездата Ървин Нгапет се отчете с 11 точки.