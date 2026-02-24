Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски поведе Халкбанк към успех в Турция

Матей Казийски поведе Халкбанк към успех в Турция

  • 24 фев 2026 | 12:41
  • 285
  • 0

Българският волейболист Матей Казийски изигра ключова роля при победата на Халкбанк Анкара над Кушгьоз Измир с 3:0 (25:16, 25:15, 25:22) в среща от турското първенство.

Казийски бе най-резултатен в двубоя с 14 точки, от които 11 след атака при 56% ефективност и три директни точки от сервис. Той се отличи като най-силен както в нападение, така и при начален удар.

С успеха воденият от Радостин Стойчев състав временно оглави класирането с 49 точки от 20 изиграни мача, като има два повече от втория Зираат Банккарт, но и две срещи повече.

Казийски продължава да бъде лидер в статистиката по асове в първенството с 39 (средно по 0,59 на сет), а с общо 293 точки заема 11-о място при реализаторите.

