Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец кацна в Будапеща

Лудогорец кацна в Будапеща

  • 25 фев 2026 | 16:42
  • 415
  • 0

Лудогорец пристигна в Будапеща за предстоящия сблъсък с Ференцварош. “Орлите” кацнаха в унгарската столица в 14:55 часа местно време при температура от 8 градуса след полет, продължил около час и половина.

Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите
Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите

Утре родният шампион ще се изправи срещу Ференцварош в плейофен двубой-реванш от Лига Европа. Първата среща завърши 2:1 в полза на “орлите”.

Довечера от 18:30 часа българско време пък ще бъде и официалната пресконференция преди мача на Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

  • 25 фев 2026 | 15:39
  • 2215
  • 2
Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

  • 25 фев 2026 | 14:33
  • 3556
  • 21
Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

  • 25 фев 2026 | 14:22
  • 1329
  • 4
Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

  • 25 фев 2026 | 14:14
  • 2232
  • 7
Попето спира с футбола поне до края на сезона

Попето спира с футбола поне до края на сезона

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 3462
  • 6
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 7989
  • 39
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 17:29
  • 4051
  • 9
Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

Хьогмо и Бонман говорят в Будапеща - очаквайте на живо!

  • 25 фев 2026 | 17:36
  • 112
  • 0
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 5432
  • 5
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 7989
  • 39
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 22490
  • 22
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 31379
  • 56