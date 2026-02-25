Лудогорец кацна в Будапеща

Лудогорец пристигна в Будапеща за предстоящия сблъсък с Ференцварош. “Орлите” кацнаха в унгарската столица в 14:55 часа местно време при температура от 8 градуса след полет, продължил около час и половина.

Лудогорец и Ференцварош поставят рекорд в евротурнирите

Утре родният шампион ще се изправи срещу Ференцварош в плейофен двубой-реванш от Лига Европа. Първата среща завърши 2:1 в полза на “орлите”.

Довечера от 18:30 часа българско време пък ще бъде и официалната пресконференция преди мача на Пер-Матиас Хьогмо и Хендрик Бонман.