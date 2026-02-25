Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов, №5: България заслужава полпозишън

Никола Цолов, №5: България заслужава полпозишън

  • 25 фев 2026 | 20:11
  • 122
  • 0

Никола Цолов е на пето място в класацията "Спортист на годината" за 2025 година. Церемонията за най-важните награди в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Никола събра 525 гласа от анкетата, в която участваха 117 журналисти.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Никола Цолов се представи великолепно през изминалата 2025-а година и благодарение на двете си победи (в Бахрейн и Монако) завърши на второ място в крайното класиране на Формула 3. Добрите му изяви го изведоха до повишение във Формула 2, където вече само за четири старта има едно изкачване на подиума.

През юни 2025-а Цолов кара болида на Ред Бул RB7 по улиците на София, след като е част от юношеската програма на "червените бикове".

Легендата на българската спортна стрелба Таню Киряков връчи символично приза на Цолов, който не беше в залата, заради професионални ангажименти.

"Доскоро не вярвах, че на олимпиада ще имаме медали. Зимната обори моя негативизъм, а на Карлос ще кажа да не се отказва от България каквото ще да става", каза Киряков.

Виолета Христова - сестрата на Никола - получи наградата от негово име.

"За мен е безкрайна чест и удоволствие да съм тук сред такива велики спортисти. Никола не може да е тук, защото в момента тече ожесточена подготовка за новия сезон, който започва съвсем скоро. Пожелавам ви да не се отказвате и да постигате мечтите си", каза Христова.

"Огромна чест е да съм сред най-добрите спортисти на България. Съжалявам, че не съм в залата, но подготовката за сезона е ожесточена в момента. Поздравявам всички други спортисти в топ 10. България заслужава полпозишън - нека да даваме всичко от себе си", каза Цолов във видео обръщение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 25 фев 2026 | 07:36
  • 2032
  • 0
Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

Време е за нови гладиаторски битки с марка MotoGP

  • 25 фев 2026 | 06:44
  • 4192
  • 0
Култард се притесни за Перес: Ботас е по-добре подготвен

Култард се притесни за Перес: Ботас е по-добре подготвен

  • 24 фев 2026 | 21:57
  • 2256
  • 0
Педро Акоста: Тази година ще е много по-различно

Педро Акоста: Тази година ще е много по-различно

  • 24 фев 2026 | 21:47
  • 1097
  • 0
Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола

Нювил записа най-лошия старт на сезона с Rally1 кола

  • 24 фев 2026 | 21:19
  • 1209
  • 0
Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

Ламборгини се отказа от първия си електрически модел

  • 24 фев 2026 | 20:23
  • 1273
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 16506
  • 23
Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

Джанлоренцо Бленджини е "Треньор №1" на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 16:22
  • 3536
  • 2
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 6949
  • 22
Съставът на Реал за реванша с Бенфика

Съставът на Реал за реванша с Бенфика

  • 25 фев 2026 | 20:41
  • 239
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 4824
  • 13
Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

Полувреме на ранния плефой, Аталанта заличи изцяло изоставането си от първия мач

  • 25 фев 2026 | 19:36
  • 2240
  • 0