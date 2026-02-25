Никола Цолов, №5: България заслужава полпозишън

Никола Цолов е на пето място в класацията "Спортист на годината" за 2025 година. Церемонията за най-важните награди в българския спорт е излъчвана на живо в Sportal.bg.

Никола събра 525 гласа от анкетата, в която участваха 117 журналисти.

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Никола Цолов се представи великолепно през изминалата 2025-а година и благодарение на двете си победи (в Бахрейн и Монако) завърши на второ място в крайното класиране на Формула 3. Добрите му изяви го изведоха до повишение във Формула 2, където вече само за четири старта има едно изкачване на подиума.

През юни 2025-а Цолов кара болида на Ред Бул RB7 по улиците на София, след като е част от юношеската програма на "червените бикове".

Легендата на българската спортна стрелба Таню Киряков връчи символично приза на Цолов, който не беше в залата, заради професионални ангажименти.

"Доскоро не вярвах, че на олимпиада ще имаме медали. Зимната обори моя негативизъм, а на Карлос ще кажа да не се отказва от България каквото ще да става", каза Киряков.

Виолета Христова - сестрата на Никола - получи наградата от негово име.

"За мен е безкрайна чест и удоволствие да съм тук сред такива велики спортисти. Никола не може да е тук, защото в момента тече ожесточена подготовка за новия сезон, който започва съвсем скоро. Пожелавам ви да не се отказвате и да постигате мечтите си", каза Христова.

"Огромна чест е да съм сред най-добрите спортисти на България. Съжалявам, че не съм в залата, но подготовката за сезона е ожесточена в момента. Поздравявам всички други спортисти в топ 10. България заслужава полпозишън - нека да даваме всичко от себе си", каза Цолов във видео обръщение.

Снимки: Imago