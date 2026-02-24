Преслав Петков: Волейболът за мен е удоволствие и наслада

Здравей Преслав, благодаря ти, че прие покана да говориш за Volleycomment.

Да започнем с това, разкажи ни за началото на твоята волейболна приказка, как се случи?

Започнах да тренирам волейбол на 15 години. Главен инициатор на това беше Костадин Стойков, тъй като вървях доста по-висок от връстниците ми. Той говори с родителите ми и с мен и заедно взехме решение да започна да се занимавам с волейбол.

Място в националния отбор, медал от световно първенство, първи трансфер в чужбина, какво се крие за това?

Крият се доста неща. Безкрайни часове в залата, безкрайни часове във фитнеса, страшно много пот, дисциплина и отдаденост.

Няколко месеца след световното и постигнатия успех, как се промени Преслав Петков?

В моите очи не съм се променил, но според мен по-точен отговор могат да дадат близките ми.

Ще бъдем домакини на Европейско първенство, еуфорията в България е голяма почти няма билети за мачовете на нашия отбор, това ще бъде ли стимул за вас, да продължите да радвате хората?

Със сигурност ще бъде огромен стимул. Това да играеш за националния отбор пред родна публика е просто неописуемо.

След световното първенство първи трансфер в чужбина – Италия е висока топка, успя ли да се адаптираш към изискванията там?

Успях да се адаптирам, разбира се с помощта на моите съотборници и треньорския щаб.

Отборът ти е в А2, какви са разликите според теб с отборите от А1?

Не мисля че бих могъл да направя точно сравнение, тъй като все още не съм играл в А1. Надявам се да се получат нещата и в бъдеще да играя в А1 – тогава ще мога да дам сравнение.

Всички говорят за прословутата италианска треньорска школа, през лятото работи с италиански треньори в националния отбор, това помогна ли ти за по-лесна комуникация с новия ти треньор?

Да със сигурност ми помага и според мен това също ми е в помощ за бързата адаптация тук.

В последно време трансферния пазар се отваря доста по-рано, как гледаш на това по време на редовния сезон да се обявяват бъдещи трансфери, отразява ли се това на играта на състезателите?

Ами аз съм такъв, че много се интересувам точно от трансферите, от малък ми е интересно да знам кой къде отива възможно най-скоро. Не мисля че влияе на състезателите, все пак говорим за професионалисти. Те знаят че докато си в един клуб без значение дали вече се знае за твоето напускане или не, ти трябва да се раздаваш на 1000%.

Да поговорим за начина на работа в твоя клуб, на какво наблягате в тренировките?

Всеки ден е различно, а пък и при всеки е различно. Посрещачите наблягат на посрещане, разпределите на прецизността при вдигане, а ние центровете най-много наблягаме на блок и атака.

Успя ли да намериш добра комуникация с разпределителите на отбора?

Да успях. И с двамата разпределите се разбираме много добре.

Треньорът дава ли ти свобода при избор на решенията по време на мач, или се придържаш строго към избраната тактика?

Бих казал по малко и от двете. Но и той знае че има моменти, в които трябва да се придържам към тактиката, има и такива в които ми дава свободата аз да избирам.

С по-високи разпределите или с по-ниски ти е удобно да играеш?

Не мога да избера честно казано ха-ха. И ниските, и високите си имат плюсовете и минусите съответно.

Срещу какви централни нападатели ти е по-трудно, такива, които играят на височина или такива, които играят на скорост?

Лично за мен, такива които играят на скорост. Защото с тях ако не скочиш да играеш на блок ,1 на 1 е много по-трудно да ги хванеш на блок или да ги докоснеш.

Къде вкарваш енергия и внимание, да разгадаеш действията на разпределителя или какво правят нападателите?

В началото на мача разпределителят със сигурност. След това обаче трябва да следиш и нападателите, кой има ден днес, кой няма. Това е с цел да разбереш разпределителя на кого ще се довери при следващата им атака.

Кой компонент от твоята игра искаш да подобриш?

Не мисля че има компонент, в който да съм перфектен, така че бих казал всички.

Има ли тънкост при играта един на един, как противодействаш, на усет, на получена информация или спрямо резултата?

Всяко едно от изброените е тънкост. Усетът обаче според мен е най-голямата.

До колко помага статистиката и как се отнасяш към тази информация?

Статистиката е изключително полезна. Не мисля че има волейболист, който да не ѝ се доверява.

Какви качества е нужно да притежава един централен нападател- блокиращ на високо ниво?

Трябва да има много добро виждане на играта(специално за блок). Бързина и височина в атаката.

Топ 3 на твоята позиция според теб?

Това е сложен въпрос. Няма да бъдат подредени 1-ви, 2-ри, 3-ти, защото е невъзможно. Бих казал: Аугостин Лосер, Алекс Грозданов и Робертланди Симон

След световното първенство станахте популярни в България, какво мислиш за известността и ролята на социалните медии в живота на съвременния професионален спортист?

Играят доста голяма роля и според мен социалните мрежи както могат да те издигнат, така в следващия момент могат да те свалят на земята.

Коя е твоята социална мрежа?

Инстаграм или Тик Ток без съмнение.

Очакванията ти за лятото с националния отбор?

Очакванията ми са да зарадваме всички българи и да запалим все повече деца по волейбола.

Волейболът за теб е?

Игра, която носи удоволствие и наслада, в последствие превърнала се в моя начин на живот.

Николай Иванов, volleycomment.bg