Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световният вицешампион с България от Филипините 2025 Георги Татаров вече е волейболист на турския гранд Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул).

Татаров, който през последните 2 сезона бе волейболист на италианския Юаса Батари (Гротадзолина) днес официално бе обявен от турски Гранд като ново попълнение.

“Нашият мъжки волейболен отбор Галатасарай ХДИ Сигорта привлече българския нападател Георги Татаров към състава си. Нашият клуб подписа договор с младия нападател, роден през 2003 г., до края на сезона. Играчът, който започна професионалната си волейболна кариера в ЦСКА София, впоследствие игра за Алтекма СК, Нарбон Волей и Юаса Батери (Гротадзолина). След като започна сезон 2025-2026 с Юаса Батери (Гротадзолина), той ще играе за нашия отбор до края на сезона. Приветстваме Георги Татаров и му желаем успех в жълто-червената фланелка”, написаха от Галатасарай.

Hoş geldin Georgi Tatarov ! 💛❤️



✍️ Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Bulgar smaçör Georgi Tatarov ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Detaylar için 👉 https://t.co/tkc1WZoYbV pic.twitter.com/jmdx9JXWai — Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) February 24, 2026