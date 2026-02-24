Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

Световен вицешампион с България продължава в турски гранд

  • 24 фев 2026 | 17:52
  • 1150
  • 0

Световният вицешампион с България от Филипините 2025 Георги Татаров вече е волейболист на турския гранд Галатасарай ХДИ Сигорта (Истанбул).

Татаров, който през последните 2 сезона бе волейболист на италианския Юаса Батари (Гротадзолина) днес официално бе обявен от турски Гранд като ново попълнение.

“Нашият мъжки волейболен отбор Галатасарай ХДИ Сигорта привлече българския нападател Георги Татаров към състава си. Нашият клуб подписа договор с младия нападател, роден през 2003 г., до края на сезона. Играчът, който започна професионалната си волейболна кариера в ЦСКА София, впоследствие игра за Алтекма СК, Нарбон Волей и Юаса Батери (Гротадзолина). След като започна сезон 2025-2026 с Юаса Батери (Гротадзолина), той ще играе за нашия отбор до края на сезона. Приветстваме Георги Татаров и му желаем успех в жълто-червената фланелка”, написаха от Галатасарай.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Преслав Петков: Волейболът за мен е удоволствие и наслада

Преслав Петков: Волейболът за мен е удоволствие и наслада

  • 24 фев 2026 | 15:27
  • 1067
  • 0
Драган Нешич вече не е наставник на Паниониос

Драган Нешич вече не е наставник на Паниониос

  • 24 фев 2026 | 15:09
  • 705
  • 0
От Шампионската лига до трета дивизия

От Шампионската лига до трета дивизия

  • 24 фев 2026 | 14:31
  • 805
  • 2
„Синдромът Славия“ и стремежите на Дунав

„Синдромът Славия“ и стремежите на Дунав

  • 24 фев 2026 | 14:10
  • 866
  • 1
Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

  • 24 фев 2026 | 13:04
  • 561
  • 0
Без пауза в елита: 18-ият кръг в efbet Супер Волей обещава нови оспорвани сблъсъци

Без пауза в елита: 18-ият кръг в efbet Супер Волей обещава нови оспорвани сблъсъци

  • 24 фев 2026 | 12:56
  • 935
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

Завършват "Арена Варна" догодина, държавата дава 15 млн. евро

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 15182
  • 83
Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

Трансферният прозорец в България затваря днес - Локо (Пд) взе халф от ЦСКА

  • 24 фев 2026 | 18:00
  • 47723
  • 79
Янтра 2:0 Етър

Янтра 2:0 Етър

  • 24 фев 2026 | 17:27
  • 3491
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 23683
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 14651
  • 8
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 7578
  • 12