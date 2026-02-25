Кош в последните секунди реши мача между Орландо и Лейкърс

Орландо Меджик се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 110:109 като гост в НБА. Уендъл Картър Джуниър вкара кош при 6,7 оставащи секунди, който се оказа печеливш за отбора на Джамал Моузли.

Така с 31 победи и 26 поражения тимът от Флорида запази седмото си място в класирането на Източната конференция. Лейкърс са с баланс 34-23 и се смъкнаха на шестата позиция на Запад след четири загуби в последните шест двубоя.

WENDELL CARTER JR CALLS GAME pic.twitter.com/xG5fv93CuW — Orlando Magic (@OrlandoMagic) February 25, 2026

Паоло Банкеро беше най-резултатен в мача, отбелязвайки 36 точки и 10 борби за Меджик, Дезмънд Бейн добави 22 точки, а Уендел Картър Джуниър завърши с 20 точки и 11 борби.

За „езерняците“ Лука Дончич записа 22 точки, 15 асистенции и 9 борби, ЛеБрон Джеймс и Деандре Ейтън се отчетоха с по 21 точки, към които вторият добави 13 борби, а Остин Рийвс отбеляза 18 точки.

Кливланд Кавалиърс победи Ню Йорк Никс със 109:94 след силно второ полувреме у дома. Донован Мичъл отбеляза 23 точки, а Джеймс Хардън допринесе с 20 за осмата победа в последните девет срещи на Кливланд. Джарет Алън добави 19 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Кавалиърс подобриха баланса си на 37-22.

За Никс, които заемат третата позиция в Източната конференция с баланс 37-22, Джейлън Брънсън отбеляза 20 точки, Микал Бриджис добави 18, а Карл-Антъни Таунс се отчете с 14.