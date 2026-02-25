Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кош в последните секунди реши мача между Орландо и Лейкърс

Кош в последните секунди реши мача между Орландо и Лейкърс

  • 25 фев 2026 | 10:52
  • 255
  • 0
Кош в последните секунди реши мача между Орландо и Лейкърс

Орландо Меджик се наложи над Лос Анджелис Лейкърс със 110:109 като гост в НБА. Уендъл Картър Джуниър вкара кош при 6,7 оставащи секунди, който се оказа печеливш за отбора на Джамал Моузли.

Така с 31 победи и 26 поражения тимът от Флорида запази седмото си място в класирането на Източната конференция. Лейкърс са с баланс 34-23 и се смъкнаха на шестата позиция на Запад след четири загуби в последните шест двубоя.

Паоло Банкеро беше най-резултатен в мача, отбелязвайки 36 точки и 10 борби за Меджик, Дезмънд Бейн добави 22 точки, а Уендел Картър Джуниър завърши с 20 точки и 11 борби.

За „езерняците“ Лука Дончич записа 22 точки, 15 асистенции и 9 борби, ЛеБрон Джеймс и Деандре Ейтън се отчетоха с по 21 точки, към които вторият добави 13 борби, а Остин Рийвс отбеляза 18 точки.

Кливланд Кавалиърс победи Ню Йорк Никс със 109:94 след силно второ полувреме у дома. Донован Мичъл отбеляза 23 точки, а Джеймс Хардън допринесе с 20 за осмата победа в последните девет срещи на Кливланд. Джарет Алън добави 19 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Кавалиърс подобриха баланса си на 37-22.

За Никс, които заемат третата позиция в Източната конференция с баланс 37-22, Джейлън Брънсън отбеляза 20 точки, Микал Бриджис добави 18, а Карл-Антъни Таунс се отчете с 14.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 25 фев 2026 | 09:08
  • 437
  • 0
Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

Дежонте Мъри е готов да се завърне в игра след повече от година отсъствие

  • 24 фев 2026 | 16:24
  • 641
  • 0
Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

Ужасни проблеми в Олимпиакос преди гостуването на Жалгирис

  • 24 фев 2026 | 16:19
  • 1128
  • 1
Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

Мика Мууринен потвърди раздялата с Партизан

  • 24 фев 2026 | 16:13
  • 1026
  • 0
Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

Окончателно! Ясно е дали Везенков ще играе за националния отбор

  • 24 фев 2026 | 16:07
  • 25995
  • 41
Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

Ново правило създава хаос в НБА, жертви могат да бъдат и Йокич, и Дончич

  • 24 фев 2026 | 15:59
  • 1953
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 4472
  • 8
Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

Димитър Бербатов влезе в политиката, ето какъв пост зае в служебното правителство

  • 25 фев 2026 | 10:54
  • 4696
  • 9
Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

Реал Мадрид и Бенфика обещават нови вълнения в реванша на "Бернабеу"

  • 25 фев 2026 | 07:24
  • 4201
  • 10
Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

Ювентус ще опита поне да измие срама от Истанбул

  • 25 фев 2026 | 07:01
  • 5237
  • 6
Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

Бодьо/Глимт нокаутира Интер и продължава да пише история!

  • 24 фев 2026 | 23:51
  • 44434
  • 83
Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

Ясни са първите четири отбора, които прескочиха плейофния кръг в Шампионската лига

  • 24 фев 2026 | 22:00
  • 65775
  • 6