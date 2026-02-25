Популярни
Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

  • 25 фев 2026 | 01:01
  • 150
  • 0
Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на ЕП по фехтовка за младежи и девойки

Ралица Гаджева завърши на 12-о място на сабя на Европейското първенство по фехтовказа младежи и девойки в Тбилиси (Грузия). Сабльорката стигна до топ 16 в конкуренцията на 72 състезателки от 20 държави. Освен Гаджева за България играха Мариела Георгиева, Василена Кръстева, Виктория Витлиемова.

Гаджева от клуб Младост излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите тя победи в първия кръг Ава Давис от САЩ с 15:9. В двубоя за място сред най-добрите 16 сабльорката отстрани Ева Василевска от Полша с 15:6. В срещата за място в топ 8 Гаджева се изправи срещу Амалия Ковалу от Румъния, която е световна шампионка за кадетки от миналата година. След изключително оспорвана игра българката отстъпи с 14:15 и зае 12-а позиция.

Мариела Георгиева (Пловдив БГ) записа в груповата фаза 5-1. Във втория кръг на елиминациите тя отстъпи пред Зарифа Хюсеинова от Азербайджан с 13:15 и се класира 18-а.

Виктория Витлиемова (Младост) постигна баланс 4-2. В първия кръг на елиминациите тя победи Екатерини Литини от Гърция с 15:14. В следващата среща отстъпи пред Емесе Домонкос от Унгария с 10:15 и завърши турнира на 24-о място.

С една победа в групите Василена Кръстева (Свечников) раздели 65-66-о място в крайното класиране с Алексия Пирохова от Украйна.

В турнира на шпага младежи участваха 126 фехтовачи от 37 държави, сред които трима българи - Явор Денчев, Теодор Петров, Филип Юсмен, съобщават от БФ Фехтовка.

Теодор Петров (Пентатлон) излезе от групите с три победи и три загуби, а в първия кръг на елиминациите той отстъпи пред Щефан Попа от Румъния с 13:15 и зае 73-а позиция. Явор Денчев (София) беше с баланс 3-3, а на старта на елиминациите отстъпи пред Вард Самин от Белгия със 7:15 и завърши 78-и. Филип Юсмен (София) има в групите 3-3. В елиминациите той отстъпи в първия кръг пред Никита Йартс от Естония с 11:15 и се класира на 77-о място.

Утре Европейското първенство продължава с боевете на шпага девойки, рапира младежи и сабя младежи.

