  ОСК ЦСКА отличи най-добрите си състезатели за 2025 година

ОСК ЦСКА отличи най-добрите си състезатели за 2025 година

  • 24 фев 2026 | 22:33
  • 643
  • 4

Заслужилите спортисти на Обединени спортни клубове ЦСКА за 2025 година бяха наградени на тържествена церемония във Военния клуб в София. Събитието събра ръководители, треньори, състезатели и гости, за да бъдат отличени постиженията на "червената" общност през изминалата година.

Преди началото на церемонията имаше минута мълчание в памет на "Треньор номер 1 на България за ХХ век" Димитър Пенев, който си отиде от този свят в началото на тази година.

Приза "Най-добър млад футболист на ЦСКА" получи Петко Панайотов. 20-годишният халф и юноша на клуба заслужи отличието със силните си изяви през сезона, постоянството в представянето си с червената фланелка и развитието си както в първия отбор, така и в младежкия национален отбор на България. С постоянство и увереност в изявите си той затвърди мястото си сред най-перспективните млади футболисти у нас. Наградата му връчи изпълнителният директор на клуба Вангел Вангелов.

Специално признание получиха и момичета U13, водени от треньора Християн Янев. Те бяха отличени като "Млад проспериращ отбор на ЦСКА" за 2025 година. През изминалия сезон момичетата станаха републикански шампионки по футбол, спечелиха и редица други турнири и продължават да се представят на изключително високо ниво. Отличията им също бяха връчени от изпълнителния директор Вангел Вангелов. В същата категория награди получиха отборът по баскетбол до 14 години и волейболният тим до 18 години.

"Изгряващи звезди" на ОСК ЦСКА са шахматистката Анджелика Ненова, лекоатлетът Йоан Каменов и гребецът Стоичко Стоичков.

Джудистът Ивайло Иванов и борците Семен Новиков и Кирил Милов бяха отличени в категория "Международен принос".

Големите награди "Най-добър състезател" и "Най-добра състезателка" бяха спечелени от волейболисти. В мъжкото направление бе отличен Георги Татаров, който днес осъществи трансфер в турския Галатасарай, а при дамите приза получиха Виктория Нинова и Никол Окоро, които спечелиха световната титла с България при девойките до 19 години.

"Отбор на годината" е мъжкият тим по хокей на лед, а за "Треньор на годината" призът бе победелен между Кирил Ходулов (хокей на лед) и Сашо Попов (волейбол).

По време на церемонията бе връчен и специален плакет на Фондация ЦСКА - Социална отговорност за нейната активна и последователна дейност в подкрепа на значими обществени каузи. Отличието е признание за усилията на Фондацията да отстоява ценностите на клуба извън терена и да бъде пример за ангажираност и съпричастност. Специален приз получи и тарторът на агитката на "червените" Иван Велчев - Кюстендилеца.

Сред официалните гости на церемонията бяха още спортно-техническият директор Бойко Величков и техническият директор Михаил Александров.

