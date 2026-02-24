Две български победи на двойки в първия ден на турнира по бадминтон в Мюлхайм

Българските състезателки стартираха с победи на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 300" в германския град Мюлхайм. Поставените под номер 1 в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева се наложиха над Франческа Корбът и Джени Гай (САЩ) с 21:18, 21:15 за 42 минути.

Габриела Стоева ще играе утре и на смесени двойки с Евгени Панев.

Калояна Налбантова и Христомира Поповска постигнаха успех в квалификациите при дуетите над Сара Длака и Лена Румполд (Австрия) с 21:8, 21:15. Утре двете ще спорят с номер 5 в схемата Кахо Осава и Маи Танабе (Япония).

Калояна Налбантова ще стартира в първия кръг на основната схема срещу Полина Бухрова (Украйна).



снимка Министерство на младежта и спорта / Фейсбук