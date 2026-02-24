Спалети потвърди, че ще може да разчита на двама ключови играчи срещу Галатасарай

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети потвърди, че крилото Кенан Йълдъз и централният бранител Бремер ще бъдат на негово разположение за утрешното домакинство на Галатасарай в плейофите на Шампионската лига. Италианският гранд ще има трудната задача да заличи пасив от 2:5, за да се класира напред в турнира.

“За нас Кенан Йълдъз е лидер, защото той го показва със спокойствието си дори в трудни моменти в тренировките. Опитва нови неща дори когато всичко изглежда по-трудно. Той го е доказал по отношение на характера си, включително с желанието си да остане тук. Иска да играе утре, защото го е грижа. Днес той пропусна голяма част от тренировката, но когато си тръгваше, мина покрай мен сякаш за да ми каже: “Аз съм тук”. Бремер ще бъде повикан и ще бъде използван в мача. Той също е част от тима на Ювентус. Микеле Ди Грегорио? Трябва да развием чувството да бъдем презирани, всичко започва оттам. Спрете да се чудите какво ще се случи. Делим всичко по равно и всички взимат процент от всяка критика.

🗣️ Luciano Spalletti: "Yildiz is our point of reference. He has the qualities of a leader, both technically and in terms of character. He trained partially today, but he told me he wants to be with us tomorrow." pic.twitter.com/sVnuLxVwTZ — Juventus Xtra (@juven_xtra) February 24, 2026

И двата ни предстоящи мача са еднакво важни. Както Галатасарай, така и Рома са големи заплахи и предизвикателства. Всяка нощ, когато си лягам, аз се сбогувам с изминалия ден и започвам да си мисля какво имам за вършене на следващия. Има дни, които те карат да се чувстваш зле и през следващите дни, но оттам градя нещо, което ще ме накара да се чувствам добре. Сега мислим за предстоящия двубой, който е трудно преддизвикателство, но с феновете ще се опита да направим всичко по силите си. Както казват, “до самия край на мача”. Няма нужда да се превръщаме в нещо различно, а трябва да бъдем по-солидна наша версия. Необходимо е да останем задружни като тим, тъй като би било по-лесно да бъдем 11 индивидуалности. Имаме нужда от компактност и дълбочина на отборния дух, за да направим обрат.

Spalletti recap #JuveGalatasaray #UCL



• Bremer will be called up and can be used in the match. He, like Yildiz, is made of that same stuff — the Bianconero spirit.

• We need the heart of our fans tomorrow

• We know it's a delicate moment, but this time we're asking them to… pic.twitter.com/7u5y2KpuwD — Juventus News Live (@juvenewslive) February 24, 2026

Това, което сме сега, не отразява нашата същност. Сметките се уреждат накрая. Трябва да излезем на терена и да мислим за отбелязването на гол. Впоследствие нещата се променят и всичко се превръща в нещо като динамо. Рестартирахме се и сме готови за изиграем този мач на най-доброто ни ниво. Тежките времена не отнемат твоята стойност, а те принуждават да я покажеш. Утре няма да преживеем сън, а ситуация, която сме си заслужили. Ще трябва да се втурнем напред, припомняйки си всички усилия, които сме положили, за да бъдем на това ниво. Утре е награда за това, което сме вложили, за да стигнем дотук”, коментира Спалети на днешната си пресконференция.

