Добруджа обяви промени в клуба

  • 24 фев 2026 | 17:22
Добруджа обяви, че легендата на тима Диян Божилов е новият директор на ДЮШ. Бившият старши треньор на добричлии заменя Венцислав Желев, с когото тимът се раздели по взаимно съгласие.

Ето какво пишат от Добруджа:

Ръководството на ПФК Добруджа взе решение легендата на клуба и на добричкия футбол Диян Божилов да поеме поста Директор на Детско-юношеската школа.

Диян Божилов е име, оставило трайна следа в историята на ПФК Добруджа. Голмайстор №1 на клуба в „А“ група, символ на отдаденост, характер и вярност към жълто-зелената кауза. С богатия си опит, авторитет и любов към Добруджа, той ще работи за развитието на младите таланти и бъдещето на клуба.

ПФК Добруджа благодари на досегашния директор на школата Венцислав Желев, с когото клубът се разделя по взаимно съгласие, след като той взе решение да не продължи работата си като треньор в Детско-юношеската школа.

Ръководството на клуба му пожелава здраве и успех занапред.

