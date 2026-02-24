Дарина Богданова завоюва бронз на Европейското по ски бягане на "Спешъл Олимпикс"

Дарина Богданова завоюва бронзов медал на 100 метра ски бягане класически стил Европейското първенство по ски бягане на Спешъл Олимпикс в Отепя, Естония.

136 състезатели от програми на Спешъл Олимпикс в шампионата на Стария континент за атлети с интелектуални затруднения.

В дистанцията на 100 метра класически стил в своята дивизия Дарина Богданова отбеляза 35.3 секунди и изпревари Марта Агли от Италия. Дарина остана трета след Ирина Волобаева от Украйна (27.9 секунди) и Керту Каалесте от Естония (32.4 секунди).

“Участието в Естония беше наистина голямо изпитание. Този сезон бяхме тренирали на дъжд и киша. В Отепя беше -6 градуса, но освен студът, от високата влажност на въздуха, носът и пръстите ти замръзват“, сподели Милена Стоилова, майка на Дарина Богданова.

Европейските игри по ски бягане в Естония бяха открити на 18 февруари на церемония по запалване на Огъня на надеждата на Спешъл Олимпикс на стадион „Техванди“. Запалването на Огъня на надеждата е предшествано от факелна щафета на доброволци от естонската полиция, което тръгна от сградата на общината от Отепя.

„Всички участници тичахме заедно в щафетата. Дари бе избрана да носи Огъня на надеждата и да открие игрите. Това е незабравимо преживяване за нея и за цялото семейство“, споделя Милена Стоилова.

По време на Европейското по ски бягане в Естония Дарина взима участие и в програмата „Здрави атлети“ – за преглед на очи, зъби и стъпала на атлетите с интелектуални затруднения. Организаторите се погрижиха и за доброто настроение на атлетите с международна дискотека, от която участниците си тръгнаха и с нови приятелства.

През януари 2026 г. Дарина се завърна със златен медал на 500 метра ски бягане класически от Националния шампионат Planoiras по ски бягане, който се проведе в Ленцерхайде в Швейцария.

Дарина Богданова е участник и сребърен медалист от Световните зимни игри на Спешъл Олимпикс в Торино през 2025

Дарина е на 17 г. от град София, но учи и тренира в Самоков. Подготовката й се осъществява от Красимир Матиканов от Клуб по ски бягане „Александър Логистикс“ – Самоков. Дарина тренира и участва във всички дейности на клуба заедно с другите му членове.