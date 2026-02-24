Драган Нешич вече не е наставник на Паниониос

Бившият национален селекционер Драган Нешич се раздели с гръцкия Паниониос (Неа Смирни), за който играе националката Елица Атанасийевич. Новината обявиха от клуба със специална публикация.

Новият наставник на Паниониос е турският специалист Юнус Йоджал.

Нешич пое отбора през януари 2025 г. и го изведе до историческо участие в европейските турнири. Тимът изигра първия си полуфинал в Купата на претендентите и го загуби. След броени дни предстои решаващата битка - на 25 февруари (сряда).

През декември Паниониос спечели историческа Суперкупа, след победа над шампиона Олимпиакос (Пирея).

В първенството Елица Атанасийевич и съотборничките ѝ са трети с 42 точки (14 победи, 5 загуби).

Преди Паниониос сръбският специалист водеше гранда Панатинайкос (Атина), с който спечели трофея в елита през 2023/2024.

Зад гърба си има по няколко сезона в Италия, Турция, Румъния и два в Израел.

Начело на женския ни национален отбор през 2007-2009 и 2014-2016.

През изминалото лято водеше националките под 21 години на световното първенство в Индонезия, на което отборът ни завърши на четвърто място.