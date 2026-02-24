Анатолий Замфиров: Министерството не е в състояние да ни гарантира подготовката никъде в България

Бащата и треньор на бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина Тервел Замфиров - Анатолий Замфиров, апелира за подобряването на условията за зимни спортове на Витоша, за да може българските състезатели да се подготвят в страната.

„Разбрах, че Зимната олимпиада в Милано-Кортина е втората най-успешна в историята на българския спорт. Много хора изпитаха гордост от представянето на нашата делегация. Мен обаче ме е срам - срам ме е, че България успя да класира само 20 атлети, а Чехия - 158. Срам ме е, че сме предпоследни по медали, а имаме толкова прекрасни спортисти. Срам ме е сутрин като ставам и гледам Витоша през прозореца, а трябва да подготвя българския национален отбор на пистите на Австрия и Италия. Срам ме е, че ни управляват безидейни политици и ме е срам, че сме напът отново да им дадем същото доверие“, започна Анатолий Замфиров на пресконференция на тема „Витоша - време за решения” в националния пресклуб на БТА в София.

В пресконференцията участваха представители на Съюза на архитектите в България (САБ), Българския туристически съюз (БТС) и сдружение „Витошките ски и сноуборд училища”, а те откроиха като своя цел да бъдат подобрени условията за туризъм и спорт на Витоша.

„Днес ние започваме борба за промяна на това положение, борба за по-добри закони, които да отворят планината за хората. По времето, когато Витоша е обявена за природен парк, представата за контакта на човека с планината е била съвсем различна - пешеходни маршрути, пейки, беседки, пикник на открито. В днешно време активната връзка на човека с планината изисква съвсем друга инфраструктура - лифтове, ски писти, трасета за маунтинбайк, площадки за излитане и кацане на парапланери. Модернизацията на планината изисква преосмисляне на правилата и създаване на такава законова рамка, че новият модерен план за управление на Витоша да бъде съвместим с него“, добави Замфиров.

Алберт Попов: В момента Витоша е един паметник, който само гледаме и му се радваме отдалеч

Според него трябва да се вземат решения, които да поправят проблемите, произтичащи поради спорната собственост на Витоша.

„Бистришките баби си спомняха как тази гора е била на вуйчо Ваньо и това се приемаше в съда като чиста монета. Съответно собствеността на Витоша е страшно объркана и само върху пистата, която би трябвало да притежава Министерството на спорта. Българската държава към днешната дата не притежава нито една писта. Министерството на спорта не е в състояние да ни гарантира подготовката никъде в България. Това се случва единствено със съгласието на концесионерите на ски зоните. Концесионерът на ски зоната в Банско разбира проблема и е дълбоко ангажиран и ние имаме възможност да се подготвяме там, но докога?“, продължи Замфиров.

„Единственият лифт, собственост на Министерството е „Заека“ на Витоша, където съм ходил при четирима министри и всичките са се хванали за главата, защото върху площта на пистата, която е и незаконна, има седем различни собственика. От всичко, което е построено на Витоша, само една писта е горе-долу законна и това е незаконно построената по време на социализма писта „Витошко лале“. Тя има някаква документация - всичко останало се води „защитени територии, върху които може да се карат ски“, обясни той.

Анатолий Замфиров смята, че е нужна цялостна стратегия за управление на ски туризма, най-вече поради икономически значимото местоположение на Витоша в близост до столицата.

„Моето мнение е, че България трябва да има национална стратегия по отношение на ски туризма. Много прост анализ може да ви покаже, че около България има над 20 милиона души - Истанбул, Букурещ, Солун, София и Белград, които са на разстояние след работа в петък да тръгнат с автомобил. Това е най-близката сериозна дестинация за развитие на ски спорт и дава огромни перспективи пред държавата, като ски курортите биха развили икономически не само населените места около тях, както се случи в Банско, но и целите маршрути, както се случва по пътя към Гърция в момента. Така че играта с Витоша може да бъде малка част от голямата игра за стратегия и развитие на ски спорта в страната. Когато си говорим за Витоша, всичко, от което се нуждаят туристите, е в София“, завърши Замфиров.