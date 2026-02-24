От Шампионската лига до трета дивизия

Връщане в изходна позиция. Това се случи с отбора на Хебър (Пазарджик) в последната година-година и половина. След като през миналата пролет "тигрите" изпаднаха във второто ниво на шампионата - Висшата лига, регресът продължава. Пазарджиклии ще играят в третото ниво - АНВГ от есента.

Воденият от Тодор Алексиев тим загуби последния си мач - срещу Металург, с 0:3 гейма. Но развоят бе предизвестен доста преди това, като състезателите на Хебър не успяха да запишат и една победа. За целия сезон имат само един спечелен гейм - срещу Ботев (Луковит) и завършиха на последната 14-а позиция.

Шампионатът бе интересен, интригата не липсваше в голяма част от срещите. От друга страна, не е за подценяване и фактът, че пазарджиклии разчитаха единствено на млади състезатели от школата. Тенденция, която частично да се реализира още през миналия сезон.

Тъжно, но факт... Отбор, който до преди три години печелеше трофеи, а до преди малко повече от две се състезаваше в евротурнирите, започва всичко отначало.

До есента на 2023 г. Хебър бе хегемон в елита, приемаше европейски грандове и се състезаваше достойно с тях, пробивайки път и на други отбори след себе си. Включително и осигуряване на директно класиране в групите на Шампионската лига.

Във витрината на клуба има много успехи и купи от славните години - две шампионски титли (2021, 2022), 4 Купи на България (2019, 2020, 2022, 2023 г.), както и два трофея от Суперкупата. Едно от най-големите постижение в историята е златният требъл през сезон 2021/22 (титла, Купа и Суперкупа), който бе извоюван след 35 поредни победи.

Феновете в зала "Васил Левски" ставаха свидетели на невероятни сблъсъци, срещаха се със звезди от европейска и световна величина. Бяха едно с отбора, дори и в далечни гостувания.

Докато не дойде есента на 2023 г. Сезон, започнал гръмко, с цяла дузина големи имена в състава и треньорския щаб. И за по-малко от два месеца отборът бе напуснат от тях поради финансови проблеми. А те се случиха след смяната на политическата обстановка в града и промяната на кметския пост.

Осем години - толкова бяха нужни на проекта да се развие и да приключи. Силен старт директно във Висшата лига, перфектен сезон, и години, изпълнени с победи.

Волно или неволно се сбъдна едно предсказание от "труса" през 2023 г. - волейболът ще отиде в селската лига... А какво ще последва, няма как да знаем...

bgvolleyball.com