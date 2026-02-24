„Синдромът Славия“ и стремежите на Дунав

В последното издание на предаването „Зона Волей“ (Max Sport 2), журналистът Ивайло Пампулов представи задълбочен материал за ключовия сблъсък от 17-ия кръг на efbet Супер Волей между Славия и Дунав.

С наближаването на края на редовния сезон, този двубой се оказва решаващ за разпределението на силите в долната половина на таблицата.

Какво е „синдромът Славия“, кой ръководи срещата, как протече двубоя, кои бяха героите на игрището и имаше ли ключов момент в мача - виж повече в материала на Пампулов тук, където ще разбереш и какво предстои за двата отбора.