  2. Волейбол
  „Синдромът Славия" и стремежите на Дунав

„Синдромът Славия“ и стремежите на Дунав

  • 24 фев 2026 | 14:10
  • 498
  • 0
„Синдромът Славия“ и стремежите на Дунав

В последното издание на предаването „Зона Волей“ (Max Sport 2), журналистът Ивайло Пампулов представи задълбочен материал за ключовия сблъсък от 17-ия кръг на efbet Супер Волей между Славия и Дунав.

С наближаването на края на редовния сезон, този двубой се оказва решаващ за разпределението на силите в долната половина на таблицата.

Какво е „синдромът Славия“, кой ръководи срещата, как протече двубоя, кои бяха героите на игрището и имаше ли ключов момент в мача - виж повече в материала на Пампулов тук, където ще разбереш и какво предстои за двата отбора. 

