Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

Кръг номер 13 във Висшата лига беше изигран този уикенд, с което беше сложен край и на редовния сезон. Последните мачове определиха и класирането и станаха ясни отборите, който ще се борят за място в efbet Супер Волей и четирите тима, които ще играят за оставане във Висшата лига.

"Добруджа 07" победи "Миньор" с 3-1 (25-17; 18-25; 25-18; 25-23) след като успя да се съвземе след продължително спиране на електричеството в Перник в началото на третия гейм. Така добричлии завършиха на първото място в класирането и в плейофите ще имат предимство в домакинствата срещу "Изгрев".

За да си спечели мястото на плейофите "Изгрев" победи чисто "Ботев" с 3-0 (25-21; 25-13; 25-19), с което ги изпрати сред последните четири отбора, които ще се борят за оставане.

На второ място остана носителят на Купа България Висша лига "Етрополе", които прекъснаха серията от загуби като победиха у дома "Родопа Смолян" с 3-0 (25-15; 25-16; 25-14). Етрополци ще играят срещу "Раковски 1964" на четвъртфиналите, които заеха седмото място.

Тимът от Севлиево загуби с 2-3 (24-26; 25-9; 23-25; 25-23; 10-15) гейма от "Звездец" в последния мач. Отборът от Горна Малина остана на петата позицията и ще играят срещу "Миньор" в следващия етап.

На третото място се класира новакът във Висшата лига "Металург", които победиха "Хебър" в 13я кръг с 3-1 (25-12; 25-16; 25-16). Така отборът от Пазарджик остана на последното място без победа и ще се бори за оставане.

На четвъртфиналите "Металург" ще се изправят срещу шестите в класирането "Софийски университет", които победиха ВАСК с 3-0 (25-21; 25-9; 25-17).

В мач, оказал се без значение за участието в плейофите, "Черноморец Бяла 2008" победиха "Град" с 3-1 (26-24; 25-20; 21-25; 25-15). Двата отбора останаха на крачка от четвъртфиналите, но запазвамят правото си на участие във Висшата лига.

Първият четвъртфинален плейоф е следващата събота - 28 февруари, а реваншът ще бъде на 5 март.

Допълнителните кръгове за последните 4 отбора "Ботев" (11 място), ВАСК (12 място), "Родопа Смолян" (13 място) и "Хебър" (14 място) също започват следващата събота като отборите ще си "върнат" домакинствата.

Последният в класирането ще загуби правото за участие във Висшата ига, а предпоследният ще играе плейаут срещу втория от А НВГ.

Снимка: Фейсбук Добруджа 07