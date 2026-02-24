Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

  • 24 фев 2026 | 13:04
  • 252
  • 0
Ясни са 1/4-финалните двойки във Висшата лига

Кръг номер 13 във Висшата лига беше изигран този уикенд, с което беше сложен край и на редовния сезон. Последните мачове определиха и класирането и станаха ясни отборите, който ще се борят за място в efbet Супер Волей и четирите тима, които ще играят за оставане във Висшата лига.

"Добруджа 07" победи "Миньор" с 3-1 (25-17; 18-25; 25-18; 25-23) след като успя да се съвземе след продължително спиране на електричеството в Перник в началото на третия гейм. Така добричлии завършиха на първото място в класирането и в плейофите ще имат предимство в домакинствата срещу "Изгрев".

За да си спечели мястото на плейофите "Изгрев" победи чисто "Ботев" с 3-0 (25-21; 25-13; 25-19), с което ги изпрати сред последните четири отбора, които ще се борят за оставане.

На второ място остана носителят на Купа България Висша лига "Етрополе", които прекъснаха серията от загуби като победиха у дома "Родопа Смолян" с 3-0 (25-15; 25-16; 25-14). Етрополци ще играят срещу "Раковски 1964" на четвъртфиналите, които заеха седмото място.

Тимът от Севлиево загуби с 2-3 (24-26; 25-9; 23-25; 25-23; 10-15) гейма от "Звездец" в последния мач. Отборът от Горна Малина остана на петата позицията и ще играят срещу "Миньор" в следващия етап.

На третото място се класира новакът във Висшата лига "Металург", които победиха "Хебър" в 13я кръг с 3-1 (25-12; 25-16; 25-16). Така отборът от Пазарджик остана на последното място без победа и ще се бори за оставане.

На четвъртфиналите "Металург" ще се изправят срещу шестите в класирането "Софийски университет", които победиха ВАСК с 3-0 (25-21; 25-9; 25-17).

В мач, оказал се без значение за участието в плейофите, "Черноморец Бяла 2008" победиха "Град" с 3-1 (26-24; 25-20; 21-25; 25-15). Двата отбора останаха на крачка от четвъртфиналите, но запазвамят правото си на участие във Висшата лига.

Първият четвъртфинален плейоф е следващата събота - 28 февруари, а реваншът ще бъде на 5 март.

Допълнителните кръгове за последните 4 отбора "Ботев" (11 място), ВАСК (12 място), "Родопа Смолян" (13 място) и "Хебър" (14 място) също започват следващата събота като отборите ще си "върнат" домакинствата.

Последният в класирането ще загуби правото за участие във Висшата ига, а предпоследният ще играе плейаут срещу втория от А НВГ.

Снимка: Фейсбук Добруджа 07

Следвай ни:

Още от Волейбол

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:07
  • 2089
  • 3
Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:02
  • 2214
  • 2
Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

  • 23 фев 2026 | 00:27
  • 5659
  • 0
Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 8628
  • 1
ЦПВК удари вицешампиона Левски

ЦПВК удари вицешампиона Левски

  • 22 фев 2026 | 16:51
  • 2153
  • 6
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 1137
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:35
  • 23368
  • 54
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 12279
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 13681
  • 26
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 10274
  • 40
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 39599
  • 65
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 6169
  • 11