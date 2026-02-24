Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Без пауза в елита: 18-ият кръг в efbet Супер Волей обещава нови оспорвани сблъсъци

Без пауза в елита: 18-ият кръг в efbet Супер Волей обещава нови оспорвани сблъсъци

  • 24 фев 2026 | 12:56
  • 349
  • 0
Без пауза в елита: 18-ият кръг в efbet Супер Волей обещава нови оспорвани сблъсъци

Междинният 18-и кръг в efbet Супер Волей идва без време за почивка след динамичните двубои от предходния кръг, които донесоха убедителни победи, тайбрек драма и затвърждаване на позициите в челото на класирането. Очакванията са темпото да се запази високо, а част от отборите да търсят незабавна реакция след последните резултати.

Програмата стартира на 24 февруари с двубоя между ЦСКА и Черно море от 18:00ч., като варненци ще се опитат да намалят грешките в играта си след поражението от Нефтохимик, докато домакините ще разчитат на традиционно стабилното си представяне у дома. Малко по-късно Нефтохимик 2010 приема Монтана Волей от 19:00ч.- сблъсък, в който бургазлии влизат с увереност след силната си игра на сервис и блокада, а гостите ще трябва да подобрят именно представянето си на мрежата.

На 25 февруари вниманието приковава столичното дерби между шампиона Левски София и Славия от 16:00ч.. „Сините“ показаха класа в атака в предишния си мач, докато Славия демонстрира характер в петгеймова битка и със сигурност ще търсят нов силен резултат.

В Разлог Пирин посреща Локомотив Авиа от 18:00ч, като домакините ще се стремят към по-стабилна игра след загубата от Берое, а пловдивчани отново ще разчитат на агресивен сервис и равностойна игра в дългите разигравания.

Кръгът завършва с интригуващия сблъсък между Дея Спорт и Берое 2016 също от 19:00ч.. Дея впечатли с организирана блокада и добра защита в последния си мач, докато старозагорци показаха ефективност от сервис и стабилност във всички елементи, което превръща срещата в пряк спор за инерция и позиции.

Натоварената програма и резултатите от предишния кръг създават предпоставки за нови оспорвани битки, в които формата, психиката и играта на начален удар могат да се окажат решаващи.

