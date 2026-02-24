Олимпийското знаме се завърна на френска земя

Олимпийското знаме се завърна на френска земя по-малко от две години след Летните олимпийски игри в Париж 2024, след като започна подготовката за Зимните олимпийски игри през 2030-а във Френските Алпи, съобщава агенция Ройтерс.

Регионът Оверн-Рона-Алпи и Френският национален олимпийски и спортен комитет (CNOSF) посрещнаха отново своята делегация и знамето. Празникът привлече шумна тълпа от хиляди хора в Албервил, където се проведоха последните Зимни олимпийски игри във Франция през 1992-а, след Шамони 1924 и Гренобъл 1968.

Събитието последва предаването на флага, който френските власти получиха олимпийското знаме по време на церемонията по закриването на Игрите през 2026-а във Верона.

Франция се радва на най-доброто си представяне на Зимните игри в Милано-Кортина с 23 медала, включително осем златни.

„Споделянето на това с всички френски фенове е хубав малък момент на щастие“, каза олимпийската шампионка по биатлон в масовия старт Осеан Мишлон пред медиите в Албервил.

Танцовата двойка Гийом Сизерон и Лоранс Фурние Бодри спечелиха олимпийската титла по-малко от година, след като се събраха като дует.

„Удоволствието, което споделихме на леда, беше невероятно. Все още не знаем какво ни е подготвило бъдещето, но знаем, че ще продължим да се пързаляме заедно", заяви Фурние Бодри.

Събитието, на което присъства френският премиер Себастиен Льокорню, се проведе на фона на криза в управлението на организационния комитет на Френските Алпи, с вълна от оставки и „непреодолими различия“ между ръководителя на Игрите Едгар Гроспирон и главния изпълнителен директор Сирил Линет.

„Поддържаме нещата. Има турбуленция, съгласни сме, но работим. Когато се целиш високо, това неизбежно прави трудностите по-големи, но аз няма да правя компромис с нашата визия“, каза Гроспирон по France TV.