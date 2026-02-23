Микаела Стоянова с 13 точки в Италия

22 Февруари 2026г.

Израсналата в школата на "Левски София" Микаела Стоянова се представи силно в състава на "Мегабокс Валефолия" в последния мач от редовния сезон на италианския елит.

20-годишната състезателка на поста диагонал реализира 13 точки (2 блока) при гостуването на "Кунео", което нейният тим драматично загуби с 2:3 (25:18, 20:25, 23:25, 25:18, 13:15).

"Мегабокс Валефолия", в чийто състав е още едно "синьо" момиче - Цветомира Миткова, завърши на 6-о място в редовния сезон.

В 1/4-финалите негов съперник ще е третият "Монца".