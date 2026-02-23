Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

  • 23 фев 2026 | 10:02
  • 842
  • 0
Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Националът Борис Начев и отборът на Сонепар Падуа постигнаха седма победа в италианската Суперлига. Играчите на Якопо Кутини надделяха над МА Акуа Сан Бернардо Кунео с 3:2 (21:25, 25:17, 22:25, 25:21, 16:14) в двубой от 21-и кръг на шампионата, изигран в "Паласпорт ди Кунео".

Падуа е със 17 точки (7 победи, 14 загуби) и е на девета позиция. Кунео е 11-и в подреждането с 15 точки (4 победи, 17 загуби).

Борис Начев бе титуляр и се отчете с 6 точки (1 ас, 3 блокади). Най-резултатен стана Матиа Ориоли с 20 точки (1 ас, 2 блокади), Томазо Стефани завърши с 19 точки (4 блокади). За съперника Александър Стрелау се отчете с 19 точки (1 ас, 3 блокади), с 15 точки се разписа Нейтън Феръл.

В следващия и последен кръг от редовния сезон Падуа излиза срещу Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца, на 25 февруари (сряда). Кунео среща Алианц Милано.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

Българско шоу в Монца! MVP Жасмин Величков и Мартин Атанасов с 33 точки

  • 23 фев 2026 | 00:27
  • 3747
  • 0
Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

Невероятен Алекс Николов с 34 точки, Лубе с нова трудна победа в Италия

  • 22 фев 2026 | 20:56
  • 5947
  • 1
ЦПВК удари вицешампиона Левски

ЦПВК удари вицешампиона Левски

  • 22 фев 2026 | 16:51
  • 1734
  • 5
Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

Турнирът по бокс “Странджа”, волейбол, минифутбол и футбол жени в програмата на Sportbg.bg

  • 22 фев 2026 | 14:39
  • 877
  • 0
Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

Жасмин Величков - детето чудо на българския волейбол

  • 22 фев 2026 | 13:35
  • 8397
  • 1
Истински капитан: Александър Борисов надви болката в името на победата

Истински капитан: Александър Борисов надви болката в името на победата

  • 22 фев 2026 | 12:59
  • 1409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6686
  • 46
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4665
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 1086
  • 0
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5127
  • 3
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 12254
  • 13
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 31204
  • 54