Борис Начев игра цял мач! Падуа със 7-и успех в Италия

Националът Борис Начев и отборът на Сонепар Падуа постигнаха седма победа в италианската Суперлига. Играчите на Якопо Кутини надделяха над МА Акуа Сан Бернардо Кунео с 3:2 (21:25, 25:17, 22:25, 25:21, 16:14) в двубой от 21-и кръг на шампионата, изигран в "Паласпорт ди Кунео".

Падуа е със 17 точки (7 победи, 14 загуби) и е на девета позиция. Кунео е 11-и в подреждането с 15 точки (4 победи, 17 загуби).

Борис Начев бе титуляр и се отчете с 6 точки (1 ас, 3 блокади). Най-резултатен стана Матиа Ориоли с 20 точки (1 ас, 2 блокади), Томазо Стефани завърши с 19 точки (4 блокади). За съперника Александър Стрелау се отчете с 19 точки (1 ас, 3 блокади), с 15 точки се разписа Нейтън Феръл.

В следващия и последен кръг от редовния сезон Падуа излиза срещу Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца, на 25 февруари (сряда). Кунео среща Алианц Милано.